Đề xuất đưa bé gái 12 tuổi bị bạo hành, xâm hại vào trung tâm bảo trợ

Ngày 21/2, Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Phạm Thanh Tùng (SN 1990, ở khối Hồng Phong, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông) về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi" và Hoàng Thị Thu Huyền (SN 1987, ở Cầu Đơ 4, phường Hà Cầu, quận Hà Đông) về tội hành hạ con. Huyền được tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú do đang nuôi con nhỏ. Nạn nhân trong sự việc này là cháu N.H.B. (12 tuổi, con gái của Huyền). Tại cơ quan công an, Tùng khai có quan hệ tình cảm với Huyền và thường xuyên đến ăn, ở tại nhà người tình ở phường Hà Cầu, quận Hà Đông. Sống cùng Huyền có bé gái N.H.B. Theo lời khai, từ tháng 5/2020 đến tháng 1/2021, Tùng nhiều lần dùng vũ lực ép B. quan hệ tình dục. Hắn chọn lúc mẹ nạn nhân không có nhà để hành động. Qua điều tra, Tùng đã nhiều lần thực hiện hành vi đồi bại với bé gái 12 tuổi. Trong khi đó, mẹ nạn nhân là Huyền cũng khai thường xuyên sử dụng dây điện, gậy tre đánh vào chân, tay và lưng con gái khi B. không nghe lời. Toàn bộ sự việc trên chỉ dừng lại khi đến ngày 20/1, ông Tuấn (bác ruột B.) phát hiện và đưa bé gái đến nhà người thân lánh tạm. Ngày 25/1, bố đẻ B. (đã ly hôn với Huyền từ năm 2009) gửi đơn trình báo vụ việc đến công an phường Hà Cầu.