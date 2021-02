Vắc-xin Covid-19 Covivac không quá 60.000 đồng/liều

Thông tin về nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng của vắc xin Covid-19 Covivac Đơn vị nhận thử nghiệm là Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương (NIHE) và Trường Đại học Y Hà Nội. Đơn vị nhận tài trợ là Viện Vắc-xin và Sinh phẩm Y tế (IVAC). Giai đoạn 1: Thực hiện tại trường Đại Học Y Hà Nội: - Tình nguyện viên tham gia nghiên cứu 120 người khỏe mạnh, độ tuổi từ 18-59 tuổi, cả nam và nữ. Người tình nguyện tham gia nghiên cứu sẽ tiêm 2 mũi/ 0,5 ml (tiêm vắc-xin hoặc tiêm giả dược) cách nhau 28 ngày. - Giai đoạn 1 sẽ nghiên cứu độ an toàn và tính sinh miễn dịch trên 4 nhóm vắc-xin với các mức liều 1 mcg, 3 mcg, 10 mcg kháng nguyên Protein S không có tá chất và 1 mcg có tá chất, có thêm nhóm đối chứng là giả dược (không chứa thành phần phần vắc-xin). - Mục tiêu: Đánh giá độ an toàn và khả năng đáp ứng miễn dịch để chọn ra 2 nhóm vắc-xin tối ưu nhất, chuyển sang nghiên cứu ở giai đoạn 2. Giai đoạn 2: thực hiện tại Trung tâm y tế Huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình - Tình nguyện viêm tham gia nghiên cứu 300 người, khỏe mạnh, độ tuổi từ 18-75 tuổi (trong đó tuổi từ 60-75 chiếm khoảng 1/3), cả nam và nữ Giai đoạn 2 sẽ nghiên cứu độ an toàn và tính sinh miễn dịch trên 2 nhóm vắc-xin với các mức liều tối ưu chọn dược từ giai đoạn 1, có thêm nhóm đối chứng là giả dược (không chứa thành phần phần vắc-xin). - Mục tiêu: phối hợp dự liệu với giai đoạn 1 để đánh giá độ an toàn và hiệu lực đáp ứng miễn dịch của 2 nhóm vắc xin ở quần thể lớn hơn, xem xét chuyển sang nghiên cứu ở giai đoạn 3.