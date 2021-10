Ngày mai 27-10, huyện Củ Chi tiêm vắc-xin Covid-19 cho 1.500 học sinh

Thứ Ba, ngày 26/10/2021 16:38 PM (GMT+7)

Ngày mai 27-10, cùng với quận 1, huyện Củ Chi (TP HCM) sẽ tổ chức tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho 1.500 học sinh từ 16- 17 tuổi tại điểm tiêm Trường Tiểu học Thị trấn Củ Chi.

Huyện Củ Chi và quận 1 là 2 quận, huyện được TP HCM chọn thí điểm tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho trẻ em theo yêu cầu của Bộ Y tế.

Bà Phạm Thị Thanh Hiền, Chủ tịch UBND huyện Củ Chi, cho biết theo kế hoạch từ ngày 27-10, huyện sẽ tổ chức tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi với khoảng 51.095 trẻ. Trong đó, trẻ từ 16 đến 17 tuổi là 16.118 em, từ 14 đến 16 tuổi là 14.903 em, còn lại là trẻ từ 12 đến 14 tuổi. Việc tiêm vắc-xin sẽ tổ chức tại 6 địa điểm với 38 đội tiêm.

"Trước mắt, trong ngày 27-10 huyện sẽ tổ chức tiêm thí điểm cho 1.500 em từ 16 đến 17 tuổi. Sau đó mở rộng dần theo yêu cầu của TP", Chủ tịch huyện Củ Chi cho hay.

Trẻ em tại huyện Củ Chi sẽ được tiêm vắc-xin từ ngày mai

Trước khi tiêm vắc-xin, trẻ em được 1 bác sĩ khám sàng lọc, kết luận đủ điều kiện tiêm hoặc tạm hoãn hoặc chống chỉ định và được sự đồng ý của cha mẹ.

Để chuẩn bị công tác tiêm vắc-xin an toàn, hiệu quả, hôm nay những người tham gia công tác tiêm chủng tại huyện Củ Chi và các quận huyện khác sẽ được tập huấn trực tuyến về đảm bảo an toàn tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho trẻ do Sở Y tế và Sở Giáo dục và đào tạo phối hợp tổ chức.

Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/nong-ngay-mai-27-10-huyen-cu-chi-tiem-vac-xin-covid-19-cho-1500-hoc-s...Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/nong-ngay-mai-27-10-huyen-cu-chi-tiem-vac-xin-covid-19-cho-1500-hoc-sinh-20211026153321613.htm