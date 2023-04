NÓNG: Kiến nghị cho phép xe ô tô biển trắng được tự động giãn chu kỳ đăng kiểm

Ông Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam, cho biết Hiệp hội này vừa có công văn gửi Bộ Giao thông vận tải (GTVT) về việc tháo gỡ khó khăn trong việc đăng kiểm đối với xe cơ giới để kiến nghị cho phép xe ô tô biển trắng được tự động giãn chu kỳ kiểm định.

Người dân xếp hàng lấy giấy hẹn ngày đăng kiểm ở TP Hà Nội. Ảnh: Hữu Hưng

Theo ông Quyền, sau khi Thông tư số 02/2023 của Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2021 quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ có hiệu lực thi hành đã tác động tích cực đến hoạt động đăng kiểm xe cơ giới, đặc biệt là đối với xe cơ giới chưa qua sử dụng thuộc trường hợp được miễn kiểm định lần đầu.

Tuy nhiên, số lượng phương tiện thuộc đối tượng miễn kiểm định lần đầu mỗi năm chỉ khoảng trên 500.000 xe, lại rải đều trong năm, do vậy nhóm phương tiện này không đủ tác động làm giảm tình trạng quá tải và ùn tắc tại các trạm đăng kiểm hiện nay.

Theo số liệu công bố của Cục Đăng kiểm Việt Nam, sẽ có 3,1 triệu xe ô tô không kinh doanh vận tải (xe mang biển trắng) được giãn chu kỳ kiểm định, nhưng phải đến chu kỳ kiểm định tiếp theo mới được thực hiện quy định này.

Do vậy, số lượng phương tiện đến kỳ kiểm định hiện nay và trong thời gian tới là rất lớn, tình trạng quá tải tại các trạm đăng kiểm vẫn không suy giảm.

Theo phản ánh, tại hầu hết các tỉnh, thành phố trên cả nước vẫn xảy ra tình trạng ách tắc, phương tiện chờ đợi xếp thành hàng dài tại các trạm đăng kiểm, nhiều phương tiện phải chờ đợi nhiều ngày mới được thực hiện đăng kiểm, ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đi lại của người dân.

Để tháo gỡ khó khăn trong việc đăng kiểm xe cơ giới, đặc biệt là các đơn vị kinh doanh vận tải đường bộ bằng xe ô tô, Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam kiến nghị Bộ GTVT cho phép thực hiện giãn chu kỳ kiểm định đối với xe không kinh doanh vận tải ngay từ chu kỳ đăng kiểm hiện tại.

Nghĩa là khi xe thuộc diện được giãn chu kỳ kiểm định theo Thông tư số 02/2023 thì chủ phương tiện chỉ mang theo các giấy tờ cần thiết gồm đăng ký xe, sổ kiểm định đến trạm đăng kiểm để làm thủ tục và được cấp tem kiểm định mới phù hợp với thời gian được gia hạn mà không phải mang xe đi đăng kiểm.

Về vấn đề này, trước đó, trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Tô An, Phó Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, cho biết Thông tư số 02/2023 quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ không có giá trị hồi tố. Do đó, các phương tiện sắp đến hạn đăng kiểm vẫn phải đến các đơn vị đăng kiểm để thực hiện kiểm định theo quy định và sẽ được áp dụng chu kỳ đăng kiểm mới, tùy theo từng loại xe.

