Nóng 24h qua: Tiếng khóc xé lòng của con cái tiếc thương người mẹ tử vong khi chữa cháy rừng

Thứ Hai, ngày 01/07/2019 20:30 PM (GMT+7)

Tiếng khóc xé lòng của con cái tiếc thương người mẹ tử vong khi chữa cháy rừng; Từ 1/7, lương cơ sở tăng lên 1,49 triệu đồng/tháng;… là những thông tin nóng nhất trong 24h qua.

Sự kiện:

Ngày 1/7, thông tin từ chính quyền xã Nam Kim, huyện Nam Đàn (Nghệ An), chiều 30/6, trong lúc dập lửa cháy rừng bà Nguyễn Thị Hoa (SN 1964, trú tại địa phương) đã bị ngọn lửa bủa vây thiêu cháy.

Vào lúc 8h30 ngày 30/6, tại khu rừng thuộc xóm Thung Huyên, xã Nam Kim, huyện Nam Đàn ngọn lửa bốc cháy dữ dội. Phát hiện sự việc, hàng trăm CBCS Công an, Quân đội, dân quân và người dân lao vào dập lửa cứu rừng.

Anh Trần Đình Kỷ (con bà Hoa) là một trong những người tiên phong đi dập lửa. Tuy sức yếu nhưng trước sự "dầu sôi lửa bỏng", bà Hoa không chịu ngồi yên mang nước uống, nước tưới tiếp sức cho con trai và lực lượng cứu hộ.

Tuy nhiên trước ngọn lửa bùng cháy dữ dội bao vây, bà Hoa đã không thoát ra ngoài được. Phát hiện sự việc mọi người chạy đến ứng cứu, nhưng gió to, hanh khô chốc lát đã bao trùm bà Hoa trong biển lửa.

Khi đám cháy được khống chế bà Hòa đã bị lửa thiêu tử vong, thi thể được đưa về nhà trong tiếng khóc xé lòng của con cái, người thân.

Con cái bà Hoa về chịu tang mẹ (ảnh: CAND)

Ông Nguyễn Văn Tuyến, Chủ tịch UBND xã Trường Sơn cho biết: “Hôm nay cháy rừng từ xã Nam Kim (huyện Nam Đàn, Nghệ An) lan sang cháy cả khu rừng ở xã Trường Sơn.

Theo ghi nhận, một số điểm lửa lan gần đến nhà dân và cổng làng ở xã Trường Sơn. Tại huyện miền núi Hương Sơn (Hà Tĩnh) lửa vẫn đang cháy âm ỉ trên một số cánh rừng.

Trong sáng 30/6, lửa ở xã Sơn Tiến và xã Sơn Tân (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) lan sang cháy cả rừng ở xã Nam Kim (huyện Nam Đàn, Nghệ An).

Từ 1/7, lương cơ sở tăng lên 1,49 triệu đồng/tháng

Theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang sẽ có hiệu lực từ ngày 01/7/2019. Mức lương cơ sở sẽ tăng lên 1.490.000 đồng/tháng, cao hơn so với trước đó 100.000 đồng.

Mức lương này được dùng để: Tính lương trong bảng lương, mức phụ cấp và các chế độ cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang; Tính mức phí sinh hoạt, phí hoạt động; Tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở như trợ cấp, phụ cấp…

Mức lương cơ sở sẽ tăng lên thành 1.490.000 đồng/tháng từ 1/7. Ảnh minh họa Infonet.

Do mức lương cơ sở sẽ chính thức tăng lên nên cách tính lương, phụ cấp của cán bộ, công chức, viên chức cũng sẽ thay đổi.

Theo Thông tư 04/2019/TT-BNV hướng dẫn các tính như sau: Mức lương thực nhận = Mức lương cơ sở (1.490.000 đồng/tháng) x hệ số lương; Mức phụ cấp thực nhận tính theo lương cơ sở = Mức lương cơ sở (1.490.000 đồng/tháng) x hệ số phụ cấp.

Riêng phụ cấp tính theo % lương hiện hưởng, phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên = (Mức lương hiện hưởng + Phụ cấp chức vụ + Phụ cấp thâm niên) x tỷ lệ % phụ cấp được hưởng.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/7/2019.

Những bị can trong vụ gian lận điểm Hà Giang khẳng định nâng 30 điểm không vì tiền

Theo dự kiến, giữa tháng 7/2019 tới, TAND tỉnh Hà Giang sẽ mở phiên sơ thẩm xét xử năm bị can trong vụ án gian lận điểm thi THPT quốc gia, từng gây chấn động dư luận cả nước.

Những người này gồm: Nguyễn Thanh Hoài (cựu trưởng phòng Khảo thí và quản lý chất lượng giáo dục, Sở GD&ĐT tỉnh Hà Giang) và Vũ Trọng Lương (cựu phó phòng Khảo thí và quản lý chất lượng giáo dục) bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ, quy định tại điểm a khoản 2 điều 356 BLHS.

Phạm Văn Khuông (cựu phó giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Hà Giang) và Lê Thị Dung (cựu cán bộ Công an tỉnh Hà Giang) bị truy tố về tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi, quy định tại điểm b khoản 1 điều 366 BLHS.

Bốn bị can Phạm Văn Khuông, Triệu Thị Chính, Nguyễn Thanh Hoài và Vũ Trọng Lương.

Triệu Thị Chính (cựu phó giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Hà Giang) bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi, quy định tại điểm b khoản 1 điều 358 BLHS.

Thí sinh được nâng điểm cao nhất là số báo danh 05000592 với bốn môn được nâng tổng số 29,95 điểm. Thí sinh được nâng ít nhất là số báo danh 05000398 được nâng một môn với 2,2 điểm. Điển hình, con trai của bị can Phạm Văn Khuông, cựu phó giám đốc Sở GD&ĐT, được nâng 13,3 điểm.

Dù có thí sinh được nâng tới gần 30 điểm, nhưng cả phụ huynh và các bị can đều một mực khẳng định không đưa-nhận tiền.

Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Hà Giang vẫn không thể thu thập được chứng cứ để chứng minh có yếu tố vụ lợi trong vụ án.

Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã trả lời việc khởi tố vụ cựu Trưởng Công an TP

Ngày 1/7, tại cuộc họp báo định kỳ 6 tháng đầu năm 2019 do UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức, một số phóng viên báo chí trung ương thường trú tại Thanh Hóa đã quan tâm đề cập tới việc cựu đại tá Nguyễn Chí Phương, Trưởng Công an TP Thanh Hóa, đã bị tước danh hiệu Công an nhân dân từ ngày 25/1/2019, nhưng đến nay chưa thấy khởi tố vụ án, khởi tố bị can?

Đại tá Nguyễn Chí Phương, Trưởng Công an TP Thanh Hóa, đã bị tước danh hiệu Công an nhân dân từ ngày 25/1/2019

Về việc này, đại tá Đào Đức Minh, Phó giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, cho biết vụ việc hiện thuộc thẩm quyền điều tra của Cơ quan điều tra VKSND Tối cao, vì thế việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can phải chờ kết quả điều tra của Cơ quan điều tra VKSND Tối cao.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, trên mạng xã hội xuất hiện 1 đoạn ghi âm dài hơn 23 phút có tiêu đề: "Đại tá Nguyễn Chí Phương, Trưởng Công an TP Thanh Hóa, nhận tiền chạy án 260 triệu, bị thuộc cấp tố cáo".

Theo kết luận của Thanh tra Bộ Công an, hành vi nhận tiền từ ông Đỗ Đức Hiếu (nguyên cán bộ thuộc Đội Cảnh sát trật tự Công an TP Thanh Hóa) của đại tá Phương là có dấu hiệu phạm tội nhận hối lộ nên Thanh tra Bộ Công an kiến nghị Bộ Công an thi hành kỷ luật với hình thức tước danh hiệu Công an nhân dân đối với đại tá Phương.

Thanh tra Bộ Công an cũng đề nghị xem xét trách nhiệm của 5 cán bộ, chiến sĩ khác của Công an TP Thanh Hóa có biểu hiện bao che tội phạm.