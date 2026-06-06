Những trường hợp cán bộ cấp xã không được hưởng chế độ tinh giản biên chế

Từ thực tế phản ánh của địa phương, Bộ Nội vụ cho biết, căn cứ quy định hiện hành và Luật Tổ chức chính quyền địa phương, từ ngày 1/7/2025 không còn chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

Theo đó, các địa phương căn cứ tình hình thực tiễn và yêu cầu thực hiện nhiệm vụ ở cấp xã mới để sắp xếp tạm thời kéo dài việc sử dụng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã đến trước ngày 31/5/2026.

(Ảnh minh họa)

Bộ Nội vụ nêu rõ, với người hoạt động không chuyên trách cấp xã đã được cấp có thẩm quyền bố trí tiếp tục làm việc tại các đơn vị khác hưởng lương từ ngân sách nhà nước từ khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (ngày 1/7/2025) thì không phải trường hợp để xem xét giải quyết chế độ, chính sách theo Nghị định 154.

Vẫn theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ, trường hợp khi thôi chức danh người hoạt động không chuyên trách cấp xã nhưng vẫn tiếp tục giữ chức danh người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố cũng không thuộc trường hợp nghỉ việc theo Nghị định 154.

Chẳng hạn, từ ngày 1/7/2025, ông Nguyễn Văn A không còn giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã, nhưng vẫn đảm nhiệm chức danh người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố. Trường hợp này, ông A không được xác định là đối tượng nghỉ việc để hưởng chế độ theo Nghị định 154.

Đối với trường hợp là Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh cấp xã đã thôi làm công tác hội và được hưởng chế độ, chính sách theo Nghị định 150 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Pháp lệnh Cựu chiến binh (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 157) và Thông tư 03 (hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với cựu chiến binh), trường hợp này cũng không được áp dụng hưởng chế độ của Nghị định 154.

Trường hợp được quan tâm khác là những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã đã được sắp xếp tạm thời vào vị trí hỗ trợ công việc cho hoạt động của hệ thống chính trị của đơn vị hành chính cấp xã mới đến trước ngày 31/5/2026.

Căn cứ quy định hiện hành, các trường hợp này khi nghỉ việc sẽ thuộc đối tượng xem xét giải quyết chế độ, chính sách theo Nghị định 154.