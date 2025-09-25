Cận cảnh camera AI phạt nguội phát hiện hàng nghìn vi phạm trong nửa ngày tại Hà Nội

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Chỉ trong vòng 12 tiếng, từ 2 camera AI vừa lắp đặt trên phố Phạm Văn Bạch, cảnh sát phát hiện 1.798 vi phạm. Lực lượng chức năng sẽ xác định chủ phương tiện, xem xét để chuyển cho Công an Hà Nội xử lý vi phạm.

Vừa qua, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết hệ thống camera giám sát giao thông tích hợp trí tuệ nhân tạo AI đã được thí điểm lắp đặt trên một số tuyến phố tại Hà Nội. Việc thí điểm hệ thống camera AI bắt đầu từ đêm 23/9

Đáng chú ý, qua trích xuất dữ liệu từ 2 camera AI được lắp đặt trên phố Phạm Văn Bạch (từ 0h 23/9 đến 12h ngày 24/9), lực lượng chức năng đã phát hiện 1.798 vi phạm.

Đây là hệ thống camera tích hợp trí tuệ nhân tạo AI, đối chiếu với hệ thống cơ sở dữ liệu về đăng ký xe để xác định chủ phương tiện.

Ghi nhận sáng 25/9 tại khu vực ngã tư Phạm Văn Bạch nơi được lắp camera giám sát, nhiều phương tiện vi phạm giao thông về dừng đỗ trong lúc chờ đèn đỏ.

Một số xe máy đi lên vỉa hè.

Cục Cảnh sát giao thông nhận định ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận lái xe đáng báo động, cần chấn chỉnh.

Trong thời gian tới, lực lượng chức năng sẽ lắp hàng ngàn camera này tại Hà Nội và các địa phương khác trên toàn quốc.

Theo Minh Ngọc ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-25/09/2025 09:53 AM (GMT+7)
