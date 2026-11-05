Những thiên tai dồn dập xuất hiện trong 10 ngày tới

Chiều ngày 5/11, Cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường có công văn gửi Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia; Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự các Bộ: Quốc phòng, Công an, Công Thương, Xây dựng; Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự các tỉnh, thành phố về thông tin dự báo xu thế thiên tai trên cả nước trong 10 ngày tới (5-14/11).

Qua theo dõi, phân tích hiện trạng hệ thống thời tiết và các sản phẩm dự báo cho thấy, trong 10 ngày tới (5-14/11), trên đất liền và trên Biển Đông có khả năng chịu ảnh hưởng của một số hình thái thiên tai tác động đến đời sống.

Không khí lạnh

Khoảng ngày 8-9/11, các tỉnh, thành phố miền Bắc có khả năng chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh mạnh, với xác suất xảy ra 80-90%. Từ ngày 8-9/11, khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa rào và dông. Nhiệt độ thấp nhất tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ giảm xuống 16-19 độ C; vùng núi Bắc Bộ có nơi nhiệt độ thấp nhất dưới 13 độ C. Trời chuyển lạnh, vùng núi trời rét. Đây là đợt rét diện rộng đầu tiên của mùa Đông năm 2026-2027.

Miền Bắc sắp chuyển rét. Ảnh: Tuấn Anh

Gió mạnh trên Biển Đông

Từ đêm 8/11 đến ngày 12/11, khu vực Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, gió có xu hướng mạnh dần lên cấp 6, có nơi cấp 7, giật cấp 8-9; sóng biển cao 2-4m, biển động mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh.

Mưa lớn ở các tỉnh Trung Bộ

Do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh ở tầng thấp, kết hợp với các nhiễu động gió Đông trên cao và tác động của địa hình, từ ngày 9/11 đến ngày 12/11, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế, TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn trên diện rộng.

Cục Khí tượng Thủy văn thông tin để Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia và Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự các bộ, tỉnh, thành phố nắm bắt, chủ động tham mưu, chỉ đạo, điều hành và triển khai các biện pháp phòng ngừa, ứng phó với các tình huống thiên tai có thể xảy ra, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, nhằm giảm thiểu thiệt hại, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân.

Cục Khí tượng Thủy văn sẽ tiếp tục chỉ đạo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia và các Đài Khí tượng Thủy văn theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thiên tai; thường xuyên cập nhật, cung cấp kịp thời các bản tin dự báo, cảnh báo phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành và triển khai các biện pháp phòng ngừa, ứng phó của các bộ, ngành, địa phương theo quy định.