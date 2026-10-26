Khối không khí lạnh lại tràn về miền Bắc, thời tiết thay đổi ra sao?

Miền Bắc lại đón không khí lạnh, thời tiết có thay đổi?

Theo bản tin dự báo thời tiết dài hạn của VTV thời tiết, miền Bắc lại đón đợt không khí lạnh mới. Tuy nhiên, sóng lạnh yếu di chuyển lệch Đông chỉ gây ra mưa nhỏ vài nơi khu vực vùng núi. Nền nhiệt Bắc Bộ hôm nay ít thay đổi, trời nắng và nóng nhiều nơi mức nhiệt 32-33 độ.

Thủ đô Hà Nội hầu như không chịu tác động của sóng lạnh. Ba ngày đầu tuần trời chủ đạo là nắng và nóng, nhiệt độ khoảng 33 độ. Riêng thứ Năm và thứ Sáu trời mát hơn nhiệt độ giảm xuống 29-30 độ do trời có mưa do ảnh hưởng của gió Đông Nam. Đến cuối tuần trời lại nắng nóng với mức nhiệt cao 34 độ.

Tại Trung Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có lúc mưa. Sau đó từ thứ Ba đến thứ Sáu mưa lan rộng ra đến phía Đông tỉnh Đắk Lắk, có nơi mưa to đi kèm dông sét, gió giật mạnh nguy hiểm. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 29-33 độ.

Tại khu vực Nam Bộ, mưa dông có xu hướng giảm. Nguyên nhân do các yếu tố gây mưa hiện nay đang suy yếu, trong đó rãnh áp thấp đang di chuyển xuống phía xích đạo, xa khu vực Nam Bộ.

Dự báo từ sáng đến trưa khu vực này trời nắng mạnh, nhiệt độ các phường phổ biến từ 32-34 độ. Riêng phường Biên Hòa (TP Đồng Nai) nắng nóng 35 độ.

Theo dự báo thời tiết miền Bắc tiếp tục nắng nóng trong những ngày tới. Ảnh: T.H

Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 26/10 đến ngày 27/10

- Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế: Có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

- Các khu vực khác: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết từ đêm 27/10 đến ngày 04/11

- Bắc Bộ: Đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù; riêng khu vực đồng bằng và ven biển từ khoảng ngày 29-30/10 khả năng có mưa rào và dông rải rác.

- Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế và phía Bắc khu vực duyên hải Nam Trung Bộ: Đêm 27/10 có mưa rào và dông rải rác, từ ngày 28-30/10 và ngày 03-04/11 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

- Các khu vực khác: Có mưa rào và dông vài nơi; riêng khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng từ khoảng ngày 28/10, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.