Những khu vực ở Hà Nội có mưa dông chiều nay 5/11

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét, ảnh ra đa thời tiết cho thấy, mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã: Đại Xuyên, Phú Xuyên, Chương Dương, Thuận An, Gia Lâm, Bát Tràng, Nam Phù thuộc thành phố Hà Nội, Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

Từ nay đến 15 giờ 30 phút ngày 5/11, vùng mây đối lưu này tiếp tục gây mưa rào và dông cho các phường, xã: Thuận An, Gia Lâm, Bát Tràng, Lĩnh Nam, Long Biên, Hoàng Mai, Thanh Trì, Nam Phù, Hồng Vân, Chương Dương, Phú Xuyên, Đại Xuyên, Chuyên Mỹ, Ứng Hòa, Hòa Xá, Hương Sơn, Phượng Dực, Thượng Phúc, Thường Tín, Ngọc Hồi, Đại Thanh, Yên Sở, Hoàng Liệt, Định Công … và các khu vực khác của thành phố Hà Nội, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cảnh báo mưa dông nhiều khu vực ở Hà Nội chiều nay. Ảnh: PV

Trước hình thái thời tiết trên, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Nguyễn Văn Hưởng khuyến cáo, hiện tượng dông, lốc, sét, gió giật mạnh tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản của người dân. Lốc xoáy thường xảy ra cùng với những cơn dông mạnh. Khi có các thông tin cảnh báo mưa dông, người dân cần tránh trú ở những nơi an toàn tại các công trình xây dựng kiên cố.

Thông tin từ Cục Khí tượng Thủy văn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, từ đêm nay (5/11) sang ngày 6/11, khu vực miền Bắc chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh yếu nên thời tiết có mưa rào và dông vài nơi.

Khoảng ngày 8, 9/11, không khí lạnh tăng cường mạnh hơn được nhận định sẽ gây mưa, mưa rào và dông. Từ ngày 9/11, vùng núi trời chuyển rét; các nơi khác ở khu vực Bắc Bộ (bao gồm cả thành phố Hà Nội), từ đêm 9-11 bắt đầu rét về đêm và sáng.

Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ giảm xuống 16-19 độ C; vùng núi Bắc Bộ có khả năng dưới 13 độ C. Trời chuyển lạnh, vùng núi trời rét. Đây là đợt rét diện rộng đầu tiên của mùa Đông năm 2026-2027.

Do tác động cộng hưởng của không khí lạnh mạnh ở tầng thấp kết hợp với các nhiễu động gió đông trên cao tương tác với địa hình, từ ngày 9 đến 12/11, khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, thành phố Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn trên diện rộng.

Cao nguyên Trung Bộ từ khoảng ngày 10 đến 14/11 dự kiến có mưa rào và dông rải rác. Các khu vực khác có mưa rào và dông vài nơi, riêng Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng trong hai ngày 7, 8/11 và từ khoảng ngày 11 đến 14/11, thời tiết có mưa rào rải rác về chiều tối, có nơi có dông.