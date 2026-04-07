Những điều ít biết về Thủ tướng Phạm Minh Chính qua chia sẻ của GS.AHLĐ Nguyễn Anh Trí

Những ngày cuối nhiệm kỳ của Chính phủ khóa XV sẽ khép lại khi Quốc hội khóa XVI bầu Thủ tướng và phê chuẩn các thành viên Chính phủ nhiệm kỳ mới. Nhìn lại chặng đường đã qua, trao đổi với PV Báo Dân Việt, GS.AHLĐ Nguyễn Anh Trí - thành viên Hội đồng tư vấn chính sách của Thủ tướng, đã chia sẻ một cách tiếp cận riêng: kể về thái độ lắng nghe của người đứng đầu Chính phủ đối với giới khoa học.

Đó không phải là những lời ca ngợi chung chung. Trước đó, đã có nhiều bài viết, bài thơ, thậm chí cả ca khúc đã khắc họa Thủ tướng Phạm Minh Chính là người am hiểu, quyết đoán, gần dân, vì dân. Với GS.AHLĐ Nguyễn Anh Trí, những nhận xét ấy là xác đáng. Nhưng điều khiến ông ấn tượng sâu sắc hơn cả lại ở cách Thủ tướng đối thoại với trí thức, đặc biệt là nhà khoa học, các chuyên gia - một yếu tố ít được nhắc tới nhưng có ý nghĩa nền tảng trong điều hành quốc gia.

Hình ảnh Thủ tướng Phạm Minh Chính tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương. Ảnh: VGP

GS.AHLĐ Nguyễn Anh Trí nhấn mạnh, là một nhà khoa học được đào tạo bài bản, chính quy, từng trải qua nhiều lĩnh vực quan trọng, đặc biệt từng là chuyên gia xuất sắc trong nhiều lĩnh vực đặc biệt khó và nhạy cảm, Thủ tướng Phạm Minh Chính hiểu rõ vai trò của tri thức. Khi đảm nhiệm cương vị đứng đầu Chính phủ, ông đã thành lập Hội đồng tư vấn chính sách với 15 chuyên gia đa lĩnh vực. Nhưng điểm đáng chú ý không nằm ở cấu trúc tổ chức, mà ở cách Hội đồng này được vận hành.

Theo GS.AHLĐ Nguyễn Anh Trí, các thành viên tham gia hoạt động tích cực. Họ được giao việc thực chất: Góp ý dự thảo Nghị quyết của Bộ Chính trị, Chính phủ… đề xuất sáng kiến tháo gỡ điểm nghẽn về năng lượng, tài chính, mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hay chiến lược phát triển kinh tế với mục tiêu tăng trưởng hai con số. Những vấn đề cốt lõi của đất nước được đưa ra bàn thảo một cách trực diện.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dành hàng giờ lắng nghe từng ý kiến, ghi chép cẩn thận, đặt câu hỏi đến cùng những điểm chưa rõ, đồng thời ghi nhận và biểu dương ngay những đề xuất xác đáng.

“Một phong cách làm việc vừa cầu thị, vừa khuyến khích đối thoại khoa học. Chính thái độ đó tạo ra một hiệu ứng: các chuyên gia dốc toàn lực đóng góp. Chúng tôi nghiên cứu sâu hơn, cập nhật tài liệu trong và ngoài nước, kết hợp với kinh nghiệm thực tiễn để đưa ra những khuyến nghị có giá trị. “Chúng tôi không muốn phụ lòng cầu thị của Thủ tướng”, GS.AHLĐ Nguyễn Anh Trí chia sẻ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và GS.AHLĐ Nguyễn Anh Trí.

Một trong những ký ức rõ nét nhất của GS.AHLĐ Nguyễn Anh Trí diễn ra vào cao điểm đại dịch Covid-19. Khi dịch bệnh lan rộng, Thủ tướng Phạm Minh Chính liên tục tổ chức các cuộc họp với chuyên gia y tế và các bộ, ngành. Nhưng có những cuộc trao đổi không nằm trong khuôn khổ hội nghị.

Sau một buổi họp với các chuyên gia hàng đầu, các giáo sư, các thầy thuốc, có cả lãnh đạo Bộ y tế, Thủ tướng chủ động mời GS.AHLĐ Nguyễn Anh Trí lên phòng làm việc riêng. Không có nghi thức, không có khoảng cách. Bên cuốn sổ ghi chép, người đứng đầu Chính phủ đặt ra những câu hỏi trực diện: cách ly, phong tỏa đã hợp lý chưa; làm sao chống dịch mà không làm tê liệt sản xuất; làm thế nào để kiểm soát dịch hiệu quả nhất…

Cuộc trao đổi kéo dài, đi đến những điểm thống nhất quan trọng: phong tỏa phải có chọn lọc, tránh cực đoan; tiêm vắc xin là giải pháp cốt lõi; và quan trọng nhất, phải đảm bảo nguồn vắc xin cho toàn dân. Đó không chỉ là kết luận chuyên môn, mà trở thành định hướng hành động.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra về công tác theo dõi, điều trị tại khu cách ly F1 của công nhân viên chức Tân cảng Sài Gòn tại trường mầm non Sơn Ca, thành phố Thủ Đức. Ảnh: Nhật Bắc

Ông Trí nhớ lại, khi chia tay Thủ tướng, đi ngang qua phòng tầng dưới, ông gặp rất nhiều người đang đợi Thủ tướng. Một vị Bộ trưởng nói nhỏ với ông là “đang đợi Thủ tướng để họp”. “Tôi rất khâm phục về sức làm việc bền bỉ của Thủ tướng!”

Và chỉ hôm sau thôi, cả nước ta đã chống dịch theo tinh thần đó. Tất cả lãnh đạo Đảng, Nhà nước tập trung tìm kiếm vắc xin qua một chiến dịch “ngoại giao vắc-xin” quyết liệt và khôn khéo. Việt Nam từ một nước có tỷ lệ tiêm vắc-xin rất thấp, chỉ sau một thời gian ngắn đã trở thành nước có tỷ lệ tiêm vắc-xin cao thứ 6 thế giới. Đại dịch Covid-19 ở Việt Nam đã bị đẩy lùi bằng cách phối hợp hài hòa các biện pháp hành chính với các biện pháp tiêm cắc-xin rất khoa học, hiệu quả.

“Qua việc này, tôi càng thấy rõ: Thủ tướng Phạm Minh Chính là một người hành động, mà từ nhận thức đến hành động là rất nhanh và nhất quán. Chúng tôi vốn đã ấn tượng về Thủ tướng, qua làm việc lại càng có nhiều điều ấn tượng hơn!”, GS Nguyễn Anh Trí nhấn mạnh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi, động viên bà con nhân dân các xã Trung Giã, Đa Phúc (thuộc huyện Sóc Sơn cũ) tối 9/10/2025 - đây là những nơi bị ngập lụt nghiêm trọng do nước lũ trên các sông dâng cao tại Hà Nội thời điểm đó. Ảnh: Nhật Bắc

“Với Thủ tướng, tôi còn có nhiều kỷ niệm nữa, trong nhiều việc như đề cập về luật Khám chữa bệnh, Bảo hiểm y tế, Luật dược, dân số, phòng bệnh; rồi cả những vấn đề về giáo dục, đào tạo; giao thông, xây dựng, ngân hàng…Chúng tôi trao đổi ở tại diễn đàn Quốc hội, ở tại các cuộc họp Hội đồng tư vấn và ngay cả trong những bữa cơm thân mật, tôi đều thấy Thủ tướng lắng nghe rất chăm chú, không dùng câu phủ định để nói lại với các nhà khoa học.

"Chúng tôi thấy thật là thú vị, hạnh phúc và vinh dự khi được làm việc với một người đứng đầu Chính phủ có những phẩm chất như vậy”, GS.AHLĐ Nguyễn Anh Trí nói và nhấn mạnh thêm rằng, cách tiếp cận này tạo ra một môi trường làm việc cởi mở, đội ngũ trí thức luôn thấy được tôn trọng và có động lực đóng góp. Đó cũng là điều mà nhiều nền quản trị hiện đại trên thế giới đang hướng tới: ra quyết định dựa trên bằng chứng và đối thoại đa chiều.

Nhớ lại hôm 4/4, khi nghe phát biểu tổng kết nhiệm kỳ của Thủ tướng tại phiên họp thường kỳ của Chính phủ, GS.AHLĐ Nguyễn Anh Trí cho biết ông và nhiều người khác “rưng rưng” xúc động và tự hào vì Chính phủ đã có một nhiệm kỳ thành công trọn vẹn; người đứng đầu Chính phủ luôn vì dân, biết lắng nghe và rất tôn trọng các nhà khoa học, các chuyên gia tư vấn.

“Riêng cá nhân tôi đối với Thủ tướng Phạm Minh Chính không chỉ sự tôn trọng, quý mến, mà còn cả sự đồng hành với nhiều điều rất ấn tượng. Những kỷ niệm với Thủ tướng thật trân quý, tôi không bao giờ quên!”, GS.AHLĐ Nguyễn Anh Trí chia sẻ và nhận định một nhiệm kỳ có thể được đánh giá bằng nhiều chỉ số: tăng trưởng kinh tế, ổn định xã hội, cải cách thể chế, hành chính...nhưng ở góc nhìn của một nhà khoa học, đôi khi thước đo lại nằm ở cách người lãnh đạo đối thoại với trí thức. Và trong câu chuyện này, điều đọng lại không phải là những lời ca ngợi, mà là một chi tiết rất cụ thể: một Thủ tướng ngồi hàng giờ lắng nghe, ghi chép, hỏi lại và hành động.