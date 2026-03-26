Miền Bắc sắp đón không khí lạnh trước khi nắng nóng trên 36 độ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 26-27/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều hửng nắng; riêng khu vực Tây Bắc đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi có nắng nóng.

Các khu vực khác chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng cao nguyên Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ có nơi có nắng nóng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Miền Bắc mưa dông trước khi chuyển nắng nóng gay gắt.

Từ đêm 27/3 khu vực Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng, riêng thời kỳ 28-29/3, vùng núi Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Khu Tây Bắc Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ, từ khoảng ngày 30/3-2/4 khả năng có nắng nóng diện rộng; phía Đông Bắc Bộ, ngày 30-31/3 khả năng có nắng nóng cục bộ, riêng khu vực đồng bằng có nắng nóng diện rộng.

Khu vực từ Thanh Hóa đến TP.Huế ngày 29/3 có nắng nóng cục bộ; khoảng từ ngày 30/3-2/4, khả năng có nắng nóng diện rộng. Các khu vực khác ngày nắng, cao nguyên Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; khu vực từ Đà Nẵng đến phía Đông Đắk Lắk từ ngày 30/3-2/4 có khả năng xảy ra nắng nóng cục bộ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 26/3:

TP. Hà Nội nhiệt độ thấp nhất 23–25 độ, cao nhất 28–30 độ. Nhiều mây, sáng sớm và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn rải rác; trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông nam cấp 2–3.

Tây Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 22–25 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi dưới 20 độ, cao nhất 28–31 độ, riêng khu Tây Bắc 31–34 độ, có nơi trên 35 độ. Có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đông Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 21–24 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ, cao nhất 28–31 độ. Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông nam cấp 2–3.

Thanh Hóa đến Huế nhiệt độ thấp nhất 21–24 độ, cao nhất 28–31 độ. Phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng; phía Nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông nam cấp 2–3.

Duyên hải Nam Trung Bộ nhiệt độ thấp nhất 22–25 độ, có nơi dưới 22 độ, cao nhất 29–32 độ. Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến đông cấp 2–3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ nhiệt độ thấp nhất 17–20 độ, có nơi dưới 17 độ, cao nhất 31–34 độ, có nơi trên 35 độ. Có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ nhiệt độ thấp nhất 23–26 độ, cao nhất 31–34 độ, riêng miền Đông có nơi trên 35 độ. Có mây; ngày nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2–3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

TP. Hồ Chí Minh nhiệt độ thấp nhất 24–26 độ, cao nhất 32–34 độ. Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2–3.