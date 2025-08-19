Những điểm nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất vào chiều tối và đêm nay

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 12 giờ qua (từ 2 giờ đến 14 giờ ngày 19/08), khu vực các tỉnh Sơn La, Lạng Sơn, Quảng Ninh và Thanh Hóa đã có mưa, có nơi mưa vừa đến mưa to như Mường Sai2 108,4mm (Sơn La); Mẫu Sơn 119,5mm (Lạng Sơn); Cô Tô 111,1m (Quảng Ninh); Quang Chiểu1 112,6mm (Thanh Hoá);...

Nhiều khu vực có nguy cơ lũ quét rất cao do mưa lớn.

Trong 3 giờ qua (từ 11 giờ đến 14 giờ ngày 19/08), khu vực tỉnh Cao Bằng đã có mưa, có nơi mưa vừa đến mưa to như: Khâm Thành 63,9mm, Trùng Khánh 46mm, Minh Tâm 40,2mm,... Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Trong 3-6 giờ tới, khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến như sau: Sơn La, Cao Bằng, Quảng Ninh và Thanh Hóa từ 20-50mm, có nơi trên 70mm; Lạng Sơn từ 10-30mm, có nơi trên 50mm. Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: Cấp 1.

Sơn La: Chiềng Khương, Yên Châu; Chiềng Hặc, Chiềng La, Lóng Phiêng, Lóng Sập, Muổi Nọi, Mường Chanh, Mường Khiêng, Nậm Lầu, P. Chiềng An, P. Chiềng Cơi, P. Mộc Châu, P. Tô Hiệu, Phiêng Cằm, Phiêng Khoài, Phiêng Pằn, Tạ Khoa, Thuận Châu, Yên Sơn.

Cao Bằng: Cần Yên, Đàm Thủy, Đình Phong, Hạ Lang, Lý Quốc, Minh Tâm, Phan Thanh, Sơn Lộ, Thành Công, Trùng Khánh.

Lạng Sơn: Lộc Bình, Lợi Bác, Mẫu Sơn; Ba Sơn, Cao Lộc, Châu Sơn, Đình Lập, Khuất Xá, Kiên Mộc, Na Dương, Thống Nhất, Xuân Dương.

Quảng Ninh: Đặc khu Cô Tô; Ba Chẽ, Kỳ Thượng, Lương Minh, P. Cao Xanh, P. Hà Lầm, P. Hà Tu, P. Hoành Bồ, P. Quang Hanh, Thống Nhất.

Thanh Hóa: Quang Chiểu; Cổ Lũng, Mường Chanh, Mường Lát, Mường Mìn, Na Mèo, Nhi Sơn, Phú Xuân, Pù Nhi, Sơn Điện, Tam Chung.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.

Kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.