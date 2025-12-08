Nam tài xế vi phạm nồng độ cồn, còn liều lĩnh lao thẳng vào CSGT

Ngày 8/12, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết đơn vị đã tạm giữ nam tài xế ô tô vi phạm nồng độ cồn và có hành vi liều lĩnh tông thẳng vào lực lượng CSGT khi bị yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Theo thông tin ban đầu, tối 7/12, trong quá trình tuần tra xử lý vi phạm nồng độ cồn trên tuyến ĐT.261, Tổ công tác của Phòng CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên phối hợp cùng Phòng Cảnh sát cơ động và Công an xã Đại Từ phát hiện một trường hợp có biểu hiện bất thường.

Cụ thể, khoảng 19h20, Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng ô tô con mang biển kiểm soát 20A-742.xx để kiểm tra nồng độ cồn. Tuy nhiên, thay vì chấp hành, tài xế bất ngờ đánh lái quay đầu, bỏ chạy khỏi hiện trường.

Tài xế bất ngờ đánh lái, quay đầu bỏ chạy. Ảnh chụp màn hình

Trước tình huống nguy hiểm, lực lượng chức năng áp sát và tiếp tục yêu cầu tài xế dừng xe. Bất chấp yêu cầu của CSGT, người điều khiển ô tô tăng ga, hất văng một cán bộ CSGT lên nắp ca-pô rồi phóng xe với tốc độ cao theo hướng xã Vạn Phú - Đại Phúc.

Ngay lập tức, tổ công tác truy đuổi và khống chế được chiếc xe sau quãng đường khoảng 300m.

Tài xế N.V.M. Ảnh: CACC

Tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định tài xế là N.V.M. (SN 1980, trú tại xã Đại Phúc, tỉnh Thái Nguyên). Kết quả kiểm tra cho thấy N.V.M. có nồng độ cồn 0,356mg/L khí thở; không chấp hành hiệu lệnh dừng xe, đồng thời có hành vi chống người thi hành công vụ.

Cơ quan công an đã tạm giữ tài xế N.V.M. Ảnh: CACC.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã tạm giữ người điều khiển phương tiện để tiếp tục làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.