Những "công nhân mang sắc phục" trắng đêm sản xuất 3.000 mặt nạ phòng dịch

Thứ Năm, ngày 02/04/2020 14:36 PM (GMT+7)

Với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao của tuổi trẻ, chỉ sau 1 đêm, các đoàn viên thanh niên đã thực hiện được 3.000 chiếc mặt nạ phòng dịch, để hỗ trợ CBCS trong phòng chống dịch COVID-19.

Sáng 2/4, Thượng úy Phạm Hoàng Hồng Minh, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết ngay sau khi Giám đốc Công an tỉnh triển khai lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát, phòng chống dịch COVID-19, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã tổ chức cho đoàn viên thanh niên thuộc Phòng Tổ chức cán bộ khẩn trương triển khai làm mặt nạ phòng dịch để trang bị cho cán bộ chiến sĩ (CBCS) tham gia thực hiện nhiệm vụ tại “tuyến đầu” phòng, chống dịch.

Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ, các đoàn viên thanh niên Công an nỗ lực làm mặt nạ phòng dịch xuyên đêm.

Các đoàn viên thanh niên khẩn trương làm mặt nạ phòng dịch để hỗ trợ cho lực lượng "tuyến đầu" phòng dịch COVID-19.

Với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao của tuổi trẻ, chỉ sau 1 đêm, các đoàn viên thanh niên đã thực hiện được 3.000 chiếc mặt nạ phòng dịch.

Trong sáng nay, nhiều mặt nạ phòng dịch đã đến tận tay CBCS đang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát, phòng chống dịch khu vực vòng xuyến Tam Hiệp (huyện Núi Thành).

Dự kiến trong ngày hôm nay, tất cả những chiếc mặt nạ phòng dịch sẽ được trao đến tận tay CBCS tại các chốt kiểm soát khác để đưa vào sử dụng, nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho bản thân CBCS làm nhiệm vụ cũng như cho cộng đồng, góp phần chung tay cùng các cấp, các ngành kiểm soát tốt tình hình, quyết tâm chiến thắng đại dịch.

Thượng úy Phạm Hoàng Hồng Minh đeo mặt nạ phòng dịch cho CBCS ở "tuyến đầu" phòng chống dịch.

Cán bộ Công an đeo mặt nạ phòng dịch thực hiện làm tờ khai y tế tại chốt kiểm soát khu vực vòng xuyến Tam Hiệp.

CBCS chốt kiểm soát mang mặt nạ phòng dịch làm nhiệm vụ.

Việc sử dụng mặt nạ phòng dịch trong quá trình làm nhiệm vụ sẽ giúp CBCS tránh được nguy cơ lây nhiễm dịch cho bản thân và cho cộng đồng.

Trao mặt nạ phòng dịch cho CBCS làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát khu vực vòng xuyến Tam Hiệp (huyện Núi Thành).

Ngoài lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát, phòng chống dịch, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Quảng Nam còn hỗ trợ mặt nạ phòng dịch cho Trại Tạm giam Công an tỉnh, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH và Công an một số địa phương trên địa bàn tỉnh.

