Những chuyến thăm nổi bật của lãnh đạo các nước tới Việt Nam trong năm 2025

Trong 2 ngày 14 và 15/4/2025, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam. Trong chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã có các cuộc hội đàm, hội kiến với Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và tiến hành nhiều hoạt động ý nghĩa quan trọng khác. Nhân dịp này, các ban, bộ, ngành, địa phương hai nước ký kết 45 văn bản thỏa thuận hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Trong ảnh: Tổng Bí thư Tô Lâm bắt tay Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình trước hội đàm.

Từ 31/8-2/9, Bí thư Thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez và Phu nhân có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chuyến thăm diễn ra đúng vào dịp hai nước tổ chức Năm hữu nghị Việt Nam - Cuba kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, đồng thời tạo dấu mốc quan trọng và động lực mạnh mẽ để tiếp tục củng cố, mở rộng, nâng tầm và làm sâu sắc hơn quan hệ đoàn kết truyền thống, hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Cuba. Trong ảnh: Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì lễ đón Bí thư Thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

Từ 27-29/3, Tổng thống Brazil Lula da Silva có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam. Trong khuôn khổ chuyến thăm, lãnh đạo hai nước đã thống nhất các phương hướng quan trọng nhằm tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược trên bình diện song phương và đa phương. Lãnh đạo hai nước cũng đã ra Tuyên bố chung. Trong ảnh: Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Brazil Lula da Silva bắt tay sau khi chứng kiến lễ ký kết và trao các văn kiện hợp tác song phương.

Từ 31/3-4/4, Nhà Vua Philippe và Hoàng hậu Mathilde của Vương quốc Bỉ có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam. Đây là chuyến thăm cấp Nguyên thủ quốc gia đầu tiên giữa hai nước kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1973. Trong khuôn khổ chuyến thăm, lãnh đạo hai nước đã chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực văn hóa, thương mại, biến đổi khí hậu, hỗ trợ nạn nhân chất độc màu da cam. Trong ảnh: Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân cùng Nhà Vua Philippe và Hoàng hậu Mathilde thăm Hoàng thành Thăng Long.

Từ 4-6/5, Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayaka có chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam. Dịp này, lãnh đạo hai nước đã ra Tuyên bố chung, nhất trí về các phương hướng lớn đưa quan hệ song phương lên tầm cao mới. Tổng thống Anura Kumara Dissanayaka cũng tham dự Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc Vesak tại TP.HCM với tư cách là khách chính và có bài phát biểu quan trọng, tái khẳng định mối liên hệ Phật giáo lâu đời giữa hai nước. Trong ảnh: Tổng thống Anura Kumara Dissanayaka phát biểu tại Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc Vesak.

Từ 25-27/5, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Phu nhân có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam. Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của một Tổng thống Pháp từ gần 10 năm qua và cũng là trao đổi đoàn Lãnh đạo cấp cao đầu tiên giữa hai nước kể từ khi nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 10/2024. Lãnh đạo hai nước đã ra Tuyên bố chung quyết tâm tiếp tục đưa quan hệ song phương đi vào chiều sâu, hiệu quả, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân hai nước. Trong ảnh: Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân cùng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Phu nhân chụp ảnh chung.

Từ 18-22/8, Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck và Hoàng hậu có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam. Đây là chuyến thăm cấp nguyên thủ quốc gia đầu tiên giữa hai nước kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 2012. Chuyến thăm là dấu mốc quan trọng, tạo cơ hội để đưa quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Bhutan đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả. Trong ảnh: Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân cùng Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck và Hoàng hậu chụp ảnh chung.

Từ 23-24/10, Tổng thống Nam Phi Matamela Cyril Ramaphosa có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam. Chuyến thăm không chỉ củng cố tình hữu nghị truyền thống mà còn mở ra cơ hội để lãnh đạo hai nước đánh giá toàn diện quan hệ hợp tác, định hướng thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, đồng thời khai thác các tiềm năng mới, hướng tới một quan hệ toàn diện, sâu sắc hơn trong tương lai. Trong ảnh: Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì lễ đón Tổng thống Nam Phi Matamela Cyril Ramaphosa.

Từ 24-25/10, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres có chuyến thăm chính thức Việt Nam và tham dự lễ mở ký Công ước Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội). Trong chuyến thăm, Tổng Thư ký Guterres khẳng định, Liên Hợp Quốc sẽ tiếp tục đồng hành, quan tâm, hỗ trợ các ưu tiên phát triển của Việt Nam; bày tỏ kỳ vọng Việt Nam sẽ phát huy hơn nữa vai trò, vị thế và tiếng nói của mình tại Liên Hợp Quốc, đóng vai trò tiên phong góp phần định hình một thế giới đa cực. Trong ảnh: Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres phát biểu khi gặp gỡ báo chí tại Lễ mở ký Công ước Hà Nội.

Từ 30/11-2/12, Quốc vương Brunei Hassanal Bolkiah có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Lãnh đạo hai nước nhất trí tăng cường tin cậy chính trị; thúc đẩy và tạo điều kiện cho các hoạt động thương mại - đầu tư; khai thác hiệu quả tiềm năng hợp tác nông nghiệp, thủy sản, Halal, văn hóa, du lịch. Trong ảnh: Chủ tịch nước Lương Cường bắt tay Quốc vương Brunei Hassanal Bolkiah trước khi tiến hành hội đàm.

Từ 14-15/1, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin có chuyến thăm chính thức Việt Nam. Tại các cuộc tiếp, hội đàm, hội kiến, lãnh đạo hai nước cùng chia sẻ một số nét lớn về tình hình mỗi nước; nhất trí về một số định hướng lớn nhằm làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga. Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin đã ký Thông cáo chung về kết quả chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Chính phủ Nga và cùng chứng kiến lễ ký kết một số văn kiện hợp tác cũng như gặp gỡ doanh nghiệp tiêu biểu hai nước. Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì lễ đón Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin.

Từ 25-28/2, Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon có chuyến thăm chính thức Việt Nam và dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ hai. Chuyến thăm diễn ra đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Việt Nam và New Zealand nhất trí nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác Chiến lược Toàn diện. Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì lễ đón Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon.

Từ 25-26/3, Thủ tướng Singapore Lawrence Wong và Phu nhân có chuyến thăm chính thức Việt Nam. Đây là hoạt động trao đổi đoàn cấp cao đầu tiên sau khi hai nước thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện. Hai bên đã nhất trí về các biện pháp “quyết đoán, kịp thời” để gia tăng tin cậy chính trị, thúc đẩy triển khai các kết quả hợp tác cụ thể giữa hai nước. Hai bên cũng nhất trí duy trì lập trường chung của ASEAN trong vấn đề Biển Đông. Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Singapore Lawrence Wong chứng kiến lễ trao Ý định thư về hợp tác xây dựng Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giai đoạn 2025-2030 giữa Bộ Ngoại giao hai nước.

Từ 14-17/4, Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed Ali và Phu nhân có chuyến thăm chính thức Việt Nam và tham dự Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn đối tác vì tăng trưởng xanh và mục tiêu toàn cầu (P4G) lần thứ tư. Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của một lãnh đạo cấp cao Ethiopia kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1976. Tại các cuộc tiếp, hội đàm, hội kiến, Lãnh đạo Việt Nam khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước bạn bè châu Phi, trong đó có Ethiopia. Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Ethiopia bắt tay trước khi tiến hành hội đàm.

Từ 31/8-2/9, Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế có chuyến thăm chính thức Việt Nam. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Ủy viên trưởng Triệu Lạc Tế đã cùng Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đồng chủ trì Phiên họp lần thứ nhất Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc. Ông Triệu Lạc Tế cũng có các cuộc hội đàm, hội kiến với lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam và tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh Việt Nam 2/9. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bắt tay Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế trước khi tiến hành hội đàm.

Trong 2 ngày 28 và 29/9, Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin có chuyến thăm chính thức Việt Nam và cùng Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đồng chủ trì Phiên họp lần thứ tư Ủy ban Liên nghị viện về hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Duma Quốc gia Nga. Chủ tịch Duma Quốc gia Vyacheslav Volodin khẳng định cá nhân ông và Duma Quốc gia Quốc hội Nga luôn ủng hộ thúc đẩy quan hệ hợp tác mọi mặt với Việt Nam, sẵn sàng cùng Quốc hội Việt Nam ủng hộ hai nước không ngừng mở rộng các cơ chế và các hướng hợp tác mới. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin đồng chủ trì Phiên họp lần thứ tư Ủy ban Liên nghị viện về hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Duma Quốc gia Nga.

Từ 20-22/11, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Woo Won Shik và Phu nhân có chuyến thăm chính thức Việt Nam. Tại các cuộc tiếp, hội đàm, lãnh đạo Việt Nam hoan nghênh và đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Woo Won Shik. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Woo Won Shik đã tiến hành lễ ký mới Bản ghi nhớ về hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Hàn Quốc. Chủ tịch Quốc hội Woo Won Shik và Đoàn cũng đã dự khán kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Woo Won Shik và Phu nhân chụp ảnh chung.