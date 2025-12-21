Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên chỉ đạo gì trong tổng kết ngành Công Thương năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026?

Theo Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên, trong năm 2025 và cả giai đoạn 2021 - 2025, kinh tế Việt Nam nói chung và ngành Công Thương nói riêng đã phải đối mặt với vô vàn khó khăn, thách thức, trong đó có những khó khăn chưa từng có như sự bùng phát của đại dịch Covid-19; diễn biến phức tạp, khó lường của tình hình khu vực, thế giới; cạnh tranh chiến lược và chiến tranh thương mại giữa các nước lớn ngày càng gay gắt đã tác động trực tiếp đến nền kinh tế nước ta.

Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước; sự nỗ lực vượt bậc của cả hệ thống chính trị, nhất là của cộng đồng doanh nghiệp và người dân, kinh tế đất nước đã phục hồi mạnh mẽ và đạt được nhiều thành tựu to lớn.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên tại hội nghị

Trong bối cảnh chung đó, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cho rằng, ngành Công Thương, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên và trực tiếp của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chủ động, linh hoạt triển khai thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ, giải pháp được giao, nỗ lực phấn đấu, đạt được nhiều kết quả tích cực, toàn diện trên các mặt công tác, đóng góp quan trọng, tích cực vào sự phát triển của ngành, của kinh tế đất nước.

Năm 2026 và nhiệm kỳ 2026 - 2030 là thời kỳ có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển của đất nước nói chung, ngành Công Thương nói riêng, bởi đây là năm diễn ra Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, đồng thời là giai đoạn 5 năm cuối để phấn đấu hoàn thành mục tiêu 100 năm lần thứ nhất, kỷ niệm thành lập Đảng, tạo nền tảng vững chắc cho đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc.

Trước bối cảnh đó, để kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác, hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ được giao, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đề nghị các đơn vị trực thuộc, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành nghiêm túc quán triệt sâu sắc, tiếp thu và triển khai thực hiện có hiệu quả các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời, tập trung thực hiện tốt một số nội dung, giải pháp trọng tâm:

Một là, tiếp tục quán triệt sâu sắc, kịp thời tham mưu với cấp có thẩm quyền thể chế hóa các quan điểm, chủ trương, nghị quyết của Đảng về phát triển kinh tế - xã hội và đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Đặc biệt, tập trung thể chế Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và các nghị quyết có tính chiến lược, cách mạng gần đây của Bộ Chính trị ban hành.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoàn thiện thể chế và thực thi chính sách chuyên ngành theo tinh thần Nghị quyết số 66 của Bộ Chính trị.

Hai là, đổi mới tư duy và đẩy mạnh cơ cấu lại ngành công nghiệp, thương mại theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, giá trị gia tăng và năng lực cạnh tranh.

Lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh làm động lực chính; khuyến khích phát triển kinh tế tư nhân và mô hình hợp tác công tư, coi đó là động lực quan trọng để phát triển mạnh mẽ kinh tế đất nước.

Ba là, chú trọng đầu tư nâng cấp, phát triển toàn diện chuỗi sản xuất và cung ứng nhằm tăng tính tự lực, tự cường của nền kinh tế, củng cố vị thế Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu. Xây dựng chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong nước tham gia sâu vào các khâu sản xuất của tập đoàn lớn, doanh nghiệp FDI; tăng tỷ lệ nội địa hóa, giảm phụ thuộc nguồn cung bên ngoài. Kết nối chặt chẽ doanh nghiệp FDI về chuyển giao công nghệ, kỹ năng quản trị, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh.

Bốn là, tăng cường hội nhập kinh tế quốc tế với ưu tiên là cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số. Chủ động khai thác hiệu quả các cơ hội từ quan hệ đối ngoại với các nước lớn để đón đầu làn sóng dịch chuyển đầu tư vào ngành công nghiệp trọng điểm.

Năm là, thúc đẩy chuyển đổi số, tạo động lực quan trọng cho phát triển lực lượng sản xuất và hoàn thiện quan hệ sản xuất trong thời kỳ mới. Đẩy mạnh cải cách hành chính, đặc biệt cải cách thủ tục hành chính và cải cách công vụ; tăng cường cung cấp dịch vụ công trực tuyến, triển khai cơ chế một cửa liên thông quốc gia ngay từ năm đầu nhiệm kỳ mới.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh, sau hội nghị, lãnh đạo Bộ sẽ chỉ đạo các đơn vị chức năng tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và các góp ý của các đại biểu để bổ sung, hoàn thiện Kế hoạch hành động của ngành trong năm tới; đồng thời, tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra với nỗ lực cao nhất ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm mới nhằm thực hiện thắng lợi, toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao.