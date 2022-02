Nhóm côn đồ ném đá khủng bố tàu hỏa, gần 1.000 khách hoảng loạn

Một nhóm côn đồ từ dưới đường đã liên tục ném đá lên tàu hỏa, khi đoàn tàu SE7 - di chuyển qua địa phận tỉnh Quảng Bình; khiến nhiều hành khách hoảng loạn.

Ngày 22-2, ông Trần Ngọc Sơn - Giám đốc Công ty CP đường sắt Quảng Bình - xác nhận cơ quan này đang phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng công an tiến hành xác minh, điều tra một nhóm đối tượng có hành vi ném đá vỡ kính tàu hỏa SE7.

Kính tàu hỏa bị nhóm côn đồ dùng đá "khủng bố", khiến kính tàu bị vỡ vụn

Sự việc xảy ra vào khoảng 17 giờ 37 chiều 21-2, tại Km537+700 (Khu gian Lệ Kỳ - Long Đại) thuộc huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình

Thời điểm trên, đoàn tàu mang số hiệu SE7 chạy hướng Bắc - Nam từ Hà Nội vào TP HCM. Khi đến địa điểm trên thì bất ngờ bị một nhóm côn đồ từ dưới đường, dùng đá liên tục ném ầm ầm lên tàu làm vỡ 3 cửa kính toa tàu; khiến hành khách ngồi phía trong hoảng loạn.

Tuy nhiên, do kính của các toa tàu có 2 lớp nên khi lớp ngoài bị vỡ vụn, lớp trong đã che chắn nên hành khách bên trong được bảo vệ an toàn, không có hành khách nào bị thương.

Khoang giường nằm cho khách cũng bị đá ném vỡ

Ngay sau đó, nhân viên tàu SE7 đã có mặt tại các toa bị sự cố để ghi nhận sự việc và trấn an hành khách.

Nhiều toa tàu bị vỡ kính

Tàu SE7 phải về dừng tại ga Mỹ Đức (huyện Lệ Thủy) cách đó không xa - để làm biên bản ghi nhận hiện trường, gửi lại thông tin cho 2 ga hai đầu để phối hợp xử lý.

Được biết, thời điểm gặp sự cố, tàu SE7 trên đã chở theo gần 1.000 hành khách khởi hành từ Hà Nội và các ga trung gian vào TP HCM.

"Đây là hành động nghiêm trọng uy hiếp an toàn chạy tàu, an toàn tính mạng cho hành khách trên tàu và làm hư hỏng tài sản quốc gia. Ngay trong sáng nay, chúng tôi đã cử 1 Phó Giám đốc, 1 Phó phòng kỹ thuật phụ trách an toàn cùng với Tiểu ban an ninh trật tự Chi nhánh khai thác tại Huế đang trực tiếp lên làm việc với chính quyền và công an địa phương để phối hợp điều tra xử lý" - ông Sơn khẳng định.

Hành khách nói gì? "Đây là hành vi rất nguy hiểm và đáng buồn cho 1 nhóm thanh niên người Quảng Bình như thế này thời nay. Sự việc này đã trực tiếp gây uy hiếp an đoàn tàu chạy, an toàn tính mạng cho hành khách trên tàu và hư hỏng tài sản quốc gia. Mong rằng Công an khẩn trương vào cuộc điều tra và sẽ có sự trừng trị nghiêm khắc, đừng để sự cố trên lặp lại một lần nữa..." - 1 hành khách viết trên Facebook

