Công an xác minh clip "nữ công an ném đá trúng xe Mercedes GLC 200"

Thứ Sáu, ngày 11/02/2022 16:54 PM (GMT+7)

Liên quan đến thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội, Công an huyện Bình Chánh, Công an TP.HCM đang kiểm tra, làm rõ.

Ngày 11-2, Công an TP.HCM đang xác minh, làm rõ thông tin một tài khoản mạng xã hội đăng tải thông tin một nữ trung tá ném đá trúng xe Mercedes GLC 200 của người dân.

Theo đó, trong chiều cùng ngày tài khoản mạng xã hội PN đăng tải thông tin: “sự việc xảy ra vào lúc 16:34 ngày 8-2 trên đường Phạm Hùng, Bình Hưng, Bình Chánh. Người phụ nữ trong đoạn clip tên ĐTNT - sinh năm 1982, cấp hàm trung tá…

Hình ảnh người phụ nữ ném vật lạ vào xe của người dân đang lưu thông. Ảnh chụp từ clip

Bà T đã dùng đá tấn công trực diện vào xe Mercerdes GLC200 biển số: 51H-969.00, đây là hành động cố ý hủy hoại/ làm hư hỏng tài sản.

Theo như tìm hiểu của tôi thì xe đã nứt/ hỏng ốp đèn bên phụ và hỏng trầy đầu xe được hãng thông báo sửa chữa/ thay thế/ sơn là hơn 80 triệu VNĐ” – tài khoản này viết.

Kèm với nội dung kể trên, tài khoản này còn đăng tải một đoạn clip được camera hành trình của xe quay lại.

Theo chị D chiếc xe bị hư hỏng được hãng báo giá sửa là hàng chục triệu đồng. Ảnh: PN

Theo hình ảnh từ clip thì sự việc xảy ra vào khoảng 16 giờ 34 phút ngày 8-2. Chiếc xe đang lưu thông với tốc độ chậm, phía trước là một người phụ nữ đeo khẩu trang, mặc áo màu trắng, quần đen tay đeo túi xách.

Một tay người phụ nữ này vung lên và có một vật gì đó từ tay văng trúng đầu xe ô tô đang chạy. Đoạn clip chỉ vỏn vẹn 6 giây.

Trao đổi với chủ tài khoản mạng xã hội thì người này cho biết mình không phải là nhân vật trong câu chuyện mà nhận phản ánh từ một người dân rồi đăng tải.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, chị NTKD (SN 1983, ngụ TP.HCM) cho biết mình chính là nữ tài xế điều khiển chiếc xe ô tô.

Theo chị D vụ việc xảy ra vào ngày 8-2 trước một quán nhậu ở xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.HCM.

Chị D cho biết, thời điểm trên, chị D chạy xe ô tô Mercerdes GLC200 biển số: 51H-969.00 đến quán nhậu thì gặp một người phụ nữ không quen biết.

“Tôi tới thì gặp chị T này. Tôi không quen biết và không biết vì sao chị ấy to tiếng với tôi. Tôi có giải thích là chị T đã nhầm lẫn rồi” – chị D cho nói và cho biết sau đó do đi một mình, lo sợ nên chị đã ra xe để đi về.

Sau đó, diễn biến vụ việc theo đúng như đoạn clip đã được đăng tải trên mạng. Chị D cho biết chiếc xe bị hư hỏng đèn, xước sơn. “Tôi có gửi thông tin thiệt hại qua hãng thì họ nói chi phí sửa chữa là hàng chục triệu đồng” – chị D thông tin và cho biết qua tìm hiểu cá nhân thì biết người ném đá mình là chị T - một cán bộ công an.

Chị D cho biết do lo sợ nên chưa báo công an. Người phụ nữ dự tính sẽ lên Công an xã Bình Hưng trình báo vào ngày 12-2.

Trao đổi với PV, một nguồn tin từ Công an TP.HCM cho biết đã nắm bắt thông tin và bàn giao thông tin, hình ảnh cho đơn vị có thẩm quyền để kiểm tra, xử lý.

Theo người này, vụ việc chỉ là thông tin một chiều, người phụ nữ bị phản ánh mặc thường phục, đeo khẩu trang. “Cũng chưa rõ người này là ai, cũng như người này phẩy tay hay ném vật gì” – người này nói.

Trong khi đó, một nguồn tin từ Công an huyện Bình Chánh cho biết đã nắm thông tin, và đang yêu cầu các đơn vị kiểm tra, làm rõ.

PV đã liên hệ với số điện thoại được cho là chị T – người bị tố ném đá. Tuy nhiên, người này không trả lời.

