Nhiều người đi bộ bất ngờ vì bị 'phạt nguội' ở Đồng Nai

Ngày 12/8, Đội Cảnh sát giao thông - trật tự Công an thành phố Biên Hòa tiếp tục phối hợp với Công an các phường tổ chức ghi hình, xử phạt nguội đối với người bộ hành có hành vi leo dải phân cách cứng để sang đường trên một số tuyến đường.

Đoạn đường Nguyễn Ái Quốc trước Công ty Pouchen có cầu vượt cho người đi bộ, nhưng nhiều người không sử dụng cầu vượt mà bất chấp nguy hiểm leo dải phân cách cứng để sang đường

Theo lực lượng chức năng, thời gian qua, tại thành phố Biên Hòa, tình trạng người đi bộ leo dải phân cách cứng để sang đường diễn ra phổ biến dọc tuyến Quốc lộ 1 (từ ngã tư Vũng Tàu đến Công viên 30 tháng 4), khu vực gần công ty Pouchen (đường Nguyễn Ái Quốc) đoạn qua phường Hóa An. Khu vực này đã có cầu vượt cho người đi bộ, nhưng nhiều công nhân vẫn leo dải phân cách để sang đường, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông giữa người đi bộ với các phương tiện đang lưu thông.

Từ ngày 8 đến 12/8, Đội Cảnh sát giao thông - trật tự Công an thành phố Biên Hòa đã phối hợp với Công an phường Hóa An ghi hình, mời lên làm việc và xử phạt 12 trường hợp người đi bộ leo dải phân cách cứng để sang đường. Hầu hết các trường hợp vi phạm đều bất ngờ trước việc bị ghi hình và phạt nguội.

Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ, quy định mức phạt đối với người đi bộ từ 60 - 100 nghìn đồng khi thực hiện các hành vi như: không đi đúng phần đường quy định; vượt qua dải phân cách; đi qua đường không đúng nơi quy định hoặc không bảo đảm an toàn...

