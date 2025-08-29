Trăn quý bò vào vườn nhà dân, cả làng hiếu kỳ rủ nhau đến xem

Cá thể trăn đất được bàn giao cho Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật (Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng)

Ngày 28-8, UBND xã Tuyên Phú - cho biết vừa phối hợp với lực lượng kiểm lâm địa bàn và gia đình ông Hoàng Văn Dũng tổ chức bàn giao một con trăn đất cho Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật thuộc Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.

Ông Hoàng Văn Dũng cho hay trong lúc làm vườn, ông phát hiện con trăn đang bò quanh gốc cây ăn quả. Nghe tin vườn nhà ông Dũng có con trăn lạ, nhiều người dân hiếu kỳ đã đến xem.

Nhận thấy đây là động vật quý hiếm, ông Dũng đã báo cho chính quyền địa phương và lực lượng kiểm lâm để có phương án xử lý, thay vì tự ý nuôi nhốt hoặc buôn bán.

Sau khi tiếp nhận, UBND xã Tuyên Phú và kiểm lâm xác định đây là cá thể trăn đất quý hiếm, nặng 7,3 kg. Con trăn sau đó đã được bàn giao cho Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật - để tiếp tục chăm sóc, theo dõi sức khỏe trước khi thả về môi trường tự nhiên trong Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.

Đại diện Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật VQG Phong Nha - Kẻ Bàng cho biết việc người dân chủ động giao nộp cá thể trăn đất quý hiếm thể hiện ý thức bảo vệ động vật hoang dã rất đáng trân trọng. Đây là hành động cần được nhân rộng trong cộng đồng.

Trăn đất là động vật rừng nguy cấp, cứu hiếm Trăn đất (tên khoa học Python molurus) là loài động vật có vai trò quan trọng trong cân bằng sinh thái, nhưng đang đứng trước nguy cơ suy giảm do tình trạng săn bắt, buôn bán trái phép. Cá thể trăn đất này nặng 7,3 kg, thuộc nhóm IIB - động vật rừng nguy cấp, quý hiếm, cần được bảo vệ khẩn cấp theo Nghị định 84/2021 của Chính phủ.