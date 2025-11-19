Con rùa đầu đen quý hiếm nặng 5 kg bò vào rẫy người dân sau đợt lũ ở Khánh Hòa

Ngày 18-11, Công an xã Phước Hậu, tỉnh Khánh Hòa cho biết đã tiếp nhận một cá thể rùa đầu đen quý hiếm nặng 5 kg do ông Nguyễn Thanh Hùng (56 tuổi, ngụ thôn Ninh Quý 3, xã Phước Hậu) giao nộp.

Ông Nguyễn Thanh Hùng giao nộp con rùa đầu đen quý hiếm. Ảnh: CÔNG AN XÃ PHƯỚC HẬU

Theo ông Hùng, khoảng 17 giờ cùng ngày (18-11), ông trong lúc thăm rẫy gần bờ sông Cái Phan Rang thuộc thôn Ninh Quý 3 thì phát hiện con rùa bò đang bò trong rẫy. Người dân này nhận thấy đây là loài động vật rừng nguy cấp, quý hiếm nên mang đến Công an xã Phước Hậu giao nộp.

Công an xã Phước Hậu đã tiếp nhận và phối hợp với Hạt kiểm lâm khu vực Ninh Phước - Thuận Nam xác định đây là loài rùa đầm lầy đen, còn gọi là rùa đầu đen hoặc rùa đen. Con rùa đầu đen này nặng 5 kg.

Con rùa đầu đen quý hiếm nặng 5 kg bò vào rẫy người dân. Ảnh: CÔNG AN XÃ PHƯỚC HẬU

Rùa đầu đen có tên khoa học là Siebenrockiella crassicollis thuộc nhóm IIB, được Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) phân vào loài có nguy cơ tuyệt chủng cần được bảo tồn, quản lý.

Cơ quan chức năng đang thực hiện quy trình tiếp nhận, xử lý cá thể rùa đầu đen theo quy định.