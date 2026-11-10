Nhật hoàng trao huân chương Mặt Trời mọc cho nguyên Thủ tướng Phạm Minh Chính

Trong buổi lễ tại hoàng cung Nhật Bản ngày 10/11, Nhật hoàng Naruhito trao Huân chương Mặt Trời mọc hạng nhất Đại thập tự cho nguyên Thủ tướng Phạm Minh Chính và Huân chương Mặt Trời mọc có ngôi sao vàng và bạc cho nguyên Phó thủ tướng Nguyễn Chí Dũng, theo TTXVN.

Trong thời gian đảm nhiệm cương vị người đứng đầu chính phủ Việt Nam, nguyên Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đóng góp trong việc nâng cấp quan hệ Nhật Bản - Việt Nam lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới vào năm 2023.

Nguyên Thủ tướng Phạm Minh Chính được Nhật hoàng trao tặng Huân chương Mặt Trời mọc hạng nhất Đại thập tự. Ảnh: TTXVN

Ông cũng đã nỗ lực thúc đẩy cụ thể hóa và đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án hợp tác, đưa khuôn khổ quan hệ song phương đạt được những kết quả thực chất.

Nguyên Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì tổ chức ba cuộc đối thoại với doanh nghiệp Nhật Bản từ tháng 3/2025 đến tháng 3/2026, qua đó mở ra phương hướng giải quyết và tạo chuyển biến trong việc tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp.

Nguyên Thủ tướng Phạm Minh Chính được trao tặng Huân chương Mặt Trời mọc hạng nhất Đại thập tự. Ảnh: TTXVN

Nguyên Phó thủ tướng Nguyễn Chí Dũng từ khi giữ chức Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư vào năm 2016 đã liên tục giữ cương vị đồng Chủ tịch Sáng kiến chung Nhật Bản - Việt Nam. Ông cùng Liên đoàn Các tổ chức kinh tế Nhật Bản (Keidanren) và chính phủ Nhật chủ trì nhiều hội nghị quan trọng nhằm cải thiện môi trường đầu tư, giải quyết những khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam.

Ông cũng đã góp phần thúc đẩy hoạt động giao lưu và hợp tác giữa các địa phương hai nước, khi thống đốc các tỉnh, thành phố Nhật Bản như tỉnh Gunma, Niigata và Toyama sang thăm Việt Nam.