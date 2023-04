Nhặt được túi xách chứa tiền và vàng, tài xế xe buýt có hành động cực đẹp

Công an trao lại tài sản cho người dân

Ngày 19/4, Công an thị trấn Hòa Bình (huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu) vừa tổ chức trao trả tài sản cho người dân đánh rơi trên xe buýt.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 19 giờ ngày 13/4, Công an thị trấn Hòa Bình tiếp nhận 1 túi xách do anh Nguyễn Trường An (SN 1975, ngụ thị trấn Hòa Bình) mang đến trình báo và giao nộp.

Tại đây, lực lượng làm nhiệm vụ tiến hành kiểm tra phát hiện bên trong có 3 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 1 chiếc lắc tay bằng vàng 24K trọng lượng 2 lượng và một số tiền mặt. Ước tính tổng giá trị tài sản gần 130 triệu đồng.

Theo lời anh An, anh là tài xế xe buýt. Trong lúc dọn dẹp vệ sinh xe sau khi đưa khách xuống bến thì anh đã nhặt được một túi xách. Ngay lập tức, anh đã mang đến công an giao nộp và trình báo vụ việc.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định túi xách nêu trên là của ông N.V.B. (SN 1948; ngụ huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau) và tiến hành trao trả tài sản lại cho người dân.

