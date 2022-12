Người phụ nữ nhặt được gần 16 triệu đồng trả lại cho tài xế Grab

Sáng 31/12, Công an TP Huế (tỉnh Thừa Thiên-Huế) cho biết, đơn vị vừa hoàn tất thủ tục trao trả gần 16 triệu đồng và giấy tờ tùy thân cho anh Đinh Nguyễn Xuân Phúc (SN 2000, trú tại phường An Hòa, TP Huế).

Tiền mặt và giấy tờ cá nhân bên trong chiếc ví của anh Phúc.

Trước đó, vào 17h30 chiều 30/12, chị Nguyễn Thị Thùy Linh (SN 1981, trú phường Vỹ Dạ, TP Huế) khi đi qua tuyến đường Lê Quý Đôn giao với đường Hùng Vương (phường Phú Hội, TP Huế) đã nhặt được chiếc ví bên trong có 15.930.000 đồng cùng nhiều giấy tờ mang tên Đinh Nguyễn Xuân Phúc.

Chị Nguyễn Thị Thùy Linh trao trả chiếc ví cho anh Phúc.

Sau khi nhặt được chiếc ví, Chị Linh đã nhanh chóng mang đến Công an TP Huế trình báo sự việc. Đến 18h 30 cùng ngày, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an TP Huế xác định người đánh rơi số tài sản trên là anh Đinh Nguyễn Xuân Phúc, tài xế chạy Grab nên đã mời anh Phúc đến trụ sở Công an để nhận lại tài sản đánh rơi.

Nhận lại chiếc ví, anh Phúc bày tỏ lòng cảm ơn đến chị Nguyễn Thị Thùy Linh và CBCS Công an TP Huế khi đã giúp anh tìm lại được tài sản và toàn bộ giấy tờ tùy thân.

