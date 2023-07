Nhặt được điện thoại của du khách, nhân viên vệ sinh sân bay mang đi giấu

Ngày 4/7, Trung tâm an ninh hàng không (Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng) cho hay, đã tiến hành lập biên bản vi phạm đối với một nhân viên của Công ty TNHH Hoàn Mỹ vì có hành vi "vi phạm quy trình xử lý hành lý, đồ vật không xác nhận được chủ tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng".

Trước đó, lúc 11h45 ngày 1/7, Đội an ninh cơ động (Trung tâm An ninh hàng không Đà Nẵng) nhận trình báo của hành khách HWANG GYUSIK (quốc tịch Hàn Quốc) đi trên chuyến bay từ Hàn Quốc đến Đà Nẵng về việc bị mất điện thoại iPhone 11, nhờ lực lượng an ninh hỗ trợ tìm lại.

Trong quá trình an ninh hàng không tìm kiếm, ông HWANG GYUSIK tự định vị và tìm lại được điện thoại trong sân đỗ ô tô nhà ga T2, cách vị trí báo mất điện thoại khoảng 100m.

Trực An ninh cơ động sau đó trích xuất camera và phát hiện ông H.C.A. (nhân viên vệ sinh của Công ty TNHH Hoàn Mỹ) đã nhặt được điện thoại tại bồn hoa gần trụ số 6. Sau đó mang ra sân đỗ ô tô để dưới gốc cây và dùng cỏ khô che lên nhằm cất giấu.

Làm việc với lực lượng chức năng, ông H.C.A. cho biết, do thấy điện thoại đẹp nên khi nhặt được lại mang cất, không báo với giám sát. Ông A. chờ hết ca sẽ mang về.

Trung tâm An ninh Hàng không đã lập biên bản vụ việc làm cơ sở xử lý các bước tiếp theo. Đồng thời, yêu cầu Công ty TNHH Hoàn Mỹ chịu trách nhiệm giáo dục, chấn chỉnh lại nhân viên.

Nguồn: https://suckhoedoisong.vn/nhat-duoc-dien-thoai-cua-du-khach-nhan-vien-ve-sinh-san-bay-mang-di-gi...Nguồn: https://suckhoedoisong.vn/nhat-duoc-dien-thoai-cua-du-khach-nhan-vien-ve-sinh-san-bay-mang-di-giau-169230704160324514.htm