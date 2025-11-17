Nhân chứng kể phút sạt lở vùi lấp 3 người ở Khánh Hòa

Sáng 17/11, trao đổi với PV VietNamNet, ông Đỗ Minh Thạnh, Chủ tịch UBND xã Cam An, cho biết mưa lớn đã khiến khu vực sườn núi trên đèo Khánh Sơn bị sạt lở, vùi lấp lán trại có 10 người bên trong. Sự cố xảy ra vào khoảng 18h ngày 16/11.

Thời điểm này, 7 người may mắn thoát nạn, 3 người còn lại bị vùi lấp.

Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm người bị vùi lấp. Ảnh: N.X

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh, cùng quân đội và chính quyền địa phương, đã được huy động đến hiện trường để tìm kiếm các nạn nhân mất tích. Sau đó, lực lượng chức năng đã tìm thấy hai người: một nạn nhân tử vong, người còn lại bị thương và được đưa đi cấp cứu; trường hợp thứ ba vẫn đang mất tích.

Một nhân chứng cho biết trong lán trại có 10 người, đều là đồng bào dân tộc thiểu số ở xã Công Hải. Họ đi phát dọn rừng thuê và dựng lán trại ven suối Tường Vy để nghỉ đêm. Hôm qua, họ vừa ăn cơm tối xong, chuẩn bị ngủ, thì nghe tiếng đất đá đổ xuống. Lúc này, mọi người hoảng loạn tháo chạy.

Hiện trường xảy ra sạt lở, vùi lấp 3 người. Ảnh: N.X

Chủ tịch UBND xã Cam An cho biết, 10 người trong lán trại là lao động được một đơn vị quản lý rừng phòng hộ thuê đến dọn dẹp cây cối. Do mưa lớn, trong chiều cùng ngày, cơ quan chức năng đã lập chốt chặn trên tuyến đường lên sườn núi và phát cảnh báo về nguy cơ sạt lở.

Chủ tịch UBND xã cho biết thêm, nạn nhân còn lại trong vụ sạt lở vẫn chưa được tìm thấy. Khu vực hiện đang có mưa và các lực lượng chức năng tiếp tục di chuyển những khối đá lớn để tìm kiếm người mất tích.