Nhà vệ sinh công cộng giữa trung tâm TP.HCM bỗng nhiên... biến mất

Theo ông Hiệp, công ty được UBND TP.HCM cho phép thực hiện đề án xã hội hóa đầu tư, lắp đặt và vận hành nhà vệ sinh công cộng miễn phí. Tháng 5/2023, doanh nghiệp đã lắp đặt công trình nhà vệ sinh kèm kiot trị giá khoảng 500 triệu đồng tại vị trí trên để phục vụ người dân và du khách.

Hiện trạng nhà vệ sinh tích hợp cà phê lúc ban đầu.

Đến sáng 11/11/2025, công ty phát hiện toàn bộ nhà vệ sinh và tài sản bên trong kiot như tủ đá, tủ đông, thiết bị pha chế nước giải khát… đã bị tháo dỡ trong đêm.

“Chúng tôi nhận thấy đây là hành vi trộm cắp tài sản, coi thường pháp luật và gây thiệt hại lớn cho doanh nghiệp”, ông Hiệp nói.

Ngày 12/11, ông Hiệp đến Công an phường Sài Gòn trình báo và đồng thời gửi đơn phản ánh đến UBND phường Sài Gòn, UBND TP.HCM. Khi quay lại hiện trường, ông thấy khu vực chỉ còn bãi đất trống được rào chắn, cùng nhóm nhân công đang đục nền bê tông.

Khu vực lắp đặt nhà vệ sinh công cộng hiện đang được các nhân công đục bê tông ở phần nền. Ảnh: NDCC

Ông Hiệp khẳng định doanh nghiệp chưa hề nhận được thông báo di dời hay quyết định cưỡng chế nào liên quan đến công trình.

“Nhà vệ sinh công cộng rất cần thiết cho người dân, du khách nên thành phố đã chủ trương xã hội hóa. Việc công trình bị tháo dỡ mà chúng tôi không hề được thông báo là điều bất thường”, ông Hiệp nói thêm.

Đại diện Công an phường Sài Gòn xác nhận đã tiếp nhận trình báo và đang phối hợp UBND phường xác minh và xử lý theo quy định.