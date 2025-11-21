Nha Trang, Quy Nhơn ngổn ngang sau lũ

Sáng 21/11, lũ rút nhanh, khu vực vòng xoay Ngọc Hội, phường Tây Nha Trang, Khánh Hòa ngổn ngang bùn đất, rác thải. Lực lượng chức năng vận chuyển các canô đến nơi khác để phục vụ công tác cứu hộ.

Hôm qua, khu vực này được quân đội dựng lều dã chiến để người dân tránh trú, đồng thời làm nơi tập kết lương thực và phương tiện cứu hộ.

Nhiều ôtô đậu trên các tuyến đường ở phường Tây Nha Trang bị hư hỏng nặng. Khu vực này sáng qua, nước lũ cao hơn một mét, nhấn chìm hàng loạt xe.

Khu vực chợ Vĩnh Ngọc ngổn ngang bùn đất, rác thải. Mái tôn của chợ bị mưa lũ cuốn sập. Kế bên, các cánh cửa, tủ hàng của nhà thuốc cũng hư hỏng nặng.

Nhân viên cơ sở bán yến sào trên đường B2, khu đô thị Vĩnh Điềm Trung, thu gom các hũ yến bị vùi trong bùn đất để mang đi tiêu hủy. "Nhiều máy móc hư hỏng hoàn toàn, chúng tôi chỉ kịp chuyển khoảng 20% sản phẩm lên tầng hai, thiệt hại hơn 300 triệu đồng", đại diện cửa hàng nói.

Giáo viên trường mầm non tư thục ở khu đô thị Vĩnh Điềm Trung dọn dẹp bùn đất trong khuôn viên trường. Hôm qua, trường ngập gần 2 m, nhiều phòng học và đồ dùng học tập của học sinh bị hư hỏng.

Anh Tuấn, nhân viên quán nhậu ở phường Tây Nha Trang, dọn rác và thu gom vật dụng trong quán bị bùn đất vùi lấp. Anh cho biết đã kê đồ lên cao nhưng nước dâng hơn 2 m, cuốn hư hại nhiều tài sản, trong đó có 3 tủ lạnh lớn và hàng loạt bếp, tổng thiệt hại hơn 100 triệu đồng.

Nhân viên dùng máy bơm hút nước từ hầm gửi xe của một siêu thị ở phường Tây Nha Trang. Anh cho biết trong hầm có hơn 100 xe máy của nhân viên siêu thị, không có ôtô.

Tại Gia Lai, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Nam Trung Bộ (Bộ Tư lệnh CSCĐ) điều 50 chiến sĩ đến hỗ trợ Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Quy Nhơn dọn dẹp sau lũ. Các chiến sĩ mang theo thiết bị để xúc bùn, vệ sinh các tầng trệt và hành lang bệnh viện.

Hai ngày trước, bệnh viện ngập đến 2 m, y bác sĩ phải di dời toàn bộ máy móc, bệnh nhân lên lầu một.

Y bác sĩ Bệnh viện lao và Bệnh phổi Quy Nhơn cùng thu gom bùn đất, rác thải, sớm đưa bệnh viện hoạt động trở lại.

Gần bệnh viện, nhiều người cũng dọn dẹp, sửa sang kệ tủ bị vỡ sau lũ.

Lũ đã rút nhưng nhiều nơi ở Gia Lai, Đăk Lăk, Khánh Hòa vẫn ngập. Đợt mưa lũ kéo dài 5 ngày qua ở Nam Trung Bộ làm 43 người chết, riêng Khánh Hòa 14 người, Gia Lai 5 người. Lũ làm hơn 52.000 nhà bị ngập, trong đó Khánh Hòa hơn 9.000 căn, Gia Lai hơn 19.000 căn.