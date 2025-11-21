Xót xa hình ảnh CSGT vượt lũ, chở quan tài để kịp mai táng cho cháu bé

Ngày 21-11, lực lượng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk đã dùng ca nô chuyên dụng, hỗ trợ 1 gia đình vận chuyển quan tài để kịp lo mai táng cho cháu bé 12 tuổi.

Lực lượng CSGT hỗ trợ vận chuyển quan tài để lo hậu sự cho cháu bé

Trước đó, cháu N.N.N.U. (SN 2013, ngụ thôn Phước Mỹ Tây, xã Tây Hòa, tỉnh Đắk Lắk) bị sốt cao nhưng gia đình không thể đưa đi cấp cứu vì nước lũ dâng cao, mọi tuyến đường đều bị chia cắt.

Đến ngày 19-11, U. đã qua đời. Suốt 2 ngày qua, gia đình U. chờ nước rút để lo hậu sự cho cháu nhưng mưa lớn liên tục, nước lũ dâng cao.

Đến sáng 21-11, người thân U. tìm đến lực lượng cứu hộ đang làm nhiệm vụ và nhờ hỗ trợ đưa quan tài đến nhà để lo hậu sự cho cháu.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, lực lượng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk dùng ca nô chuyên dụng, hỗ trợ gia đình vận chuyển quan tài qua dòng nước xiết.

Sau hơn một giờ vượt lũ, lực lượng CSGT đã đưa quan tài cháu U. đến nhà để gia đình tổ chức khâm liệm và mai táng theo phong tục.