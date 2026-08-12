Truyền thông Ukraine: Tàu khổng lồ bí ẩn bất ngờ chìm ngoài khơi Novorossiysk, Nga im lặng bất thường

Một tàu chiến thuộc hạm đội bóng tối của Nga bị máy bay không người lái của Ukraine tấn công. Hình ảnh trích từ video của Lực lượng Hệ thống Không người lái Ukraine.

Theo nhóm tình báo nguồn mở Exilenova+ hoạt động ở Ukraine, vụ chìm tàu xảy ra gần Novorossiysk vào rạng sáng 7/8. Truyền thông Nga cho đến nay cũng chỉ đưa tin ngắn gọn rằng một con tàu đã bị chìm, nhưng không công bố nguyên nhân hay hoàn cảnh xảy ra sự cố.

Exilenova+ cho rằng, con tàu có thể đang vận chuyển hàng hóa quân sự. Nếu đúng, đây có thể là lý do khiến chính quyền Nga không công bố thêm thông tin về vụ việc.

Con tàu dài khoảng 141 m

Theo các tác giả của Exilenova+, con tàu bị chìm dài khoảng 141 m. Dựa trên kích thước này, lượng choán nước của tàu được ước tính vào khoảng 10.000 tấn.

Hình ảnh được công bố cho thấy xác tàu nằm dưới mặt nước ngoài khơi Novorossiysk. Tuy nhiên, danh tính, chủ sở hữu cũng như loại hàng hóa mà tàu vận chuyển vẫn chưa được xác định.

Con tàu lớn bị chìm ngoài khơi Novorossiysk. Tháng 8 năm 2026. Nguồn: Exilenova+

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh các lực lượng Ukraine liên tục nhắm tới những tàu hoạt động trên Biển Đen, trong đó có các tàu thuộc cái gọi là “hạm đội bóng tối” của Nga.

Trước đó, ngày 8/7, có thông tin cho rằng lực lượng phòng vệ Ukraine đã tấn công các tàu trên Biển Đen, gần Novorossiysk và Gelendzhik, trong khuôn khổ chiến dịch được cho là mang tên MoLoChKa.

Theo báo cáo của lực lượng Hệ thống Không người lái Ukraine, ba tàu đã bị đánh trúng trong ngày 7/8.

Ngoài ra, ngày 5 và 6/8, có thông tin cho biết tổng cộng sáu tàu thuộc “hạm đội bóng tối” của Nga bị tấn công trên Biển Đen và Biển Azov. Trong số này có hai tàu chở dầu và bốn tàu chở hàng rời.

Có thể là một trong những tàu bị tấn công

Exilenova+ nhận định con tàu dài 141 m chìm gần Novorossiysk có thể là một trong những tàu bị lực lượng Ukraine tấn công.

Tuy nhiên, nguồn tin không đưa ra bằng chứng xác nhận con tàu này chính là một trong ba tàu được cho là bị Ukraine đánh trúng ngày 7/8.

Do chính quyền Nga chưa công bố thông tin chính thức, nguyên nhân khiến con tàu chìm, danh tính của nó và liệu tàu có chở hàng quân sự hay không hiện vẫn chưa được xác nhận.

Nếu con tàu thực sự nằm trong số các mục tiêu bị tấn công, vụ việc sẽ tiếp tục cho thấy mức độ gia tăng của các hoạt động nhằm vào tàu thuyền Nga trên Biển Đen, đặc biệt tại khu vực xung quanh Novorossiysk.