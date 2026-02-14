Trung Quốc cảnh báo thế giới có nguy cơ "quay trở lại luật rừng"

Ông Vương Nghị phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich. Ảnh: RT.

Vai trò của Liên Hợp Quốc

Phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich, ông Vương Nghị nhấn mạnh Sáng kiến Quản trị Toàn cầu của Bắc Kinh, được xây dựng trên năm nguyên tắc: Bình đẳng chủ quyền, pháp quyền quốc tế, chủ nghĩa đa phương, cách tiếp cận lấy con người làm trung tâm và hành động thiết thực, gọi đó là nền tảng cho “một hệ thống toàn cầu công bằng và bình đẳng hơn”.

“Nó tạo động lực mới cho việc xây dựng một cộng đồng với tương lai chung cho nhân loại và cung cấp một la bàn cho con tàu lịch sử vượt qua giông bão hướng tới một tương lai tươi sáng” - ông Vương nói.

Ông Vương cho rằng việc cải cách và cải thiện quản trị toàn cầu nên ưu tiên việc hồi sinh hệ thống Liên Hợp Quốc.

Khác với Ngoại trưởng Mỹ Rubio, ông ca ngợi tổ chức này đồng thời thừa nhận rằng nó cần phải thay đổi.

Ông khẳng định: “Liên Hợp Quốc không hoàn hảo ở hình thức hiện tại, nhưng vẫn là tổ chức quốc tế toàn cầu và có thẩm quyền nhất. Tại Liên Hợp Quốc, mọi quốc gia, bất kể quy mô hay giàu nghèo, đều có tiếng nói, quyền bỏ phiếu thiêng liêng và các quyền bình đẳng bên cạnh các nghĩa vụ của mình”.

Ông Vương cảnh báo rằng nếu không có Liên Hợp Quốc, thế giới sẽ "quay trở lại luật rừng, nơi kẻ mạnh áp bức kẻ yếu".

EU là đối tác

Ngoại trưởng Trung Quốc cho rằng nước ông và EU là đối tác chứ không phải đối thủ.

“Đây là lối suy nghĩ rất tiêu cực và sẽ không mang lại lợi ích gì. Chúng ta không muốn thấy sự lan rộng của cái gọi là luận điệu về sự cạnh tranh mang tính hệ thống. Điều này sẽ gây hại cho sự phát triển tương lai của quan hệ Trung Quốc - EU” - ông tuyên bố. Sự khác biệt bắt nguồn từ văn hóa, và không phải là lý do gây ra xung đột.

“Chúng ta nên tôn trọng lẫn nhau, ngưỡng mộ nhau, học hỏi lẫn nhau và cùng nhau phát triển” - ông nói thêm.

Ông Vương Nghị cho rằng những thiếu sót của hệ thống quốc tế bắt nguồn từ việc “một số” quốc gia “tìm cách phóng đại những khác biệt và bất đồng, đặt mình lên trên tất cả mọi người”.

“Để bảo vệ sự hợp tác quốc tế, điều quan trọng là phải tìm kiếm điểm chung đồng thời gác lại những khác biệt. Không có lý do gì mà các quốc gia không thể tôn trọng lẫn nhau và đóng góp vào sự thành công của nhau” - ông nói.

Ông nhắc nhở những người tham dự rằng thế giới là “một nơi đa dạng”, và “chính những khác biệt này làm cho đối thoại và hợp tác trở nên cần thiết”.

Trái ngược với ông Rubio - người kêu gọi phương Tây đoàn kết chống lại những “kẻ thù và đối thủ” không được nêu tên, ông Vương kêu gọi thế giới “thực hành chủ nghĩa đa phương đích thực”.

Ông nói: “Trong việc cải thiện và cải cách quản trị toàn cầu, chủ nghĩa đa phương luôn phải được đề cao, việc một vài quốc gia độc chiếm quyền lực là điều không được lòng dân. Chúng ta đang sống trong một thế giới đa cực… Các vấn đề toàn cầu nên được tất cả mọi người thảo luận, tương lai của thế giới nên được quyết định bởi tất cả mọi người”.