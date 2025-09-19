Quảng Ngãi: Bắt khẩn cấp kẻ nhiều tiền án chém đứt lìa bàn tay người khác

Ngày 19-9, Công an xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi cho biết vừa bắt khẩn cấp Nguyễn Thành Kính (39 tuổi, trú thôn Kim Lộc, xã Tịnh Khê) để điều tra hành vi cố ý gây thương tích.

Kính (áo jean) bị bắt khẩn cấp vì chém đứt lìa bàn tay người khác.

Theo điều tra, khoảng 16 giờ 20 ngày 16-9, Kính điều khiển xe máy mang theo một cây rựa dài 75 cm đến nhà ông Đặng Hoàng Văn Hiếu (trú thôn Long Thành, xã Tịnh Khê) để giải quyết mâu thuẫn.

Sau khi xảy ra cự cãi, Kính bất ngờ lấy rựa chém khiến ông Hiếu bị đứt bàn tay trái, mất nhiều máu. Nạn nhân được người thân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi, giám định ban đầu xác định tỉ lệ thương tật 12%.

Sau khi gây án, Kính bỏ trốn. Xác định đây là đối tượng manh động, liều lĩnh, Công an xã Tịnh Khê huy động lực lượng phong tỏa hiện trường, truy bắt suốt hai ngày đêm. Đến ngày 18-9, biết không thể thoát, Kính ra trình diện.

Nguyễn Thành Kính có nhiều tiền án, tiền sự. Năm 2013, bị TAND huyện Trà Bồng tuyên 9 tháng tù về tội trộm cắp; năm 2016 tiếp tục bị TAND thị xã Đức Phổ xử phạt 5 năm tù về hành vi trộm xe máy. Ra tù, Kính nhiều lần gây rối: năm 2023 bị xử phạt 4 triệu đồng vì hủy hoại tài sản, năm 2024 bị phạt 6,5 triệu đồng về hành vi cố ý gây thương tích.

Công an xã Tịnh Khê đang củng cố hồ sơ, bàn giao vụ việc cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định; đồng thời thông báo, ai từng là bị hại hoặc bị Kính đe dọa có thể liên hệ để được tiếp nhận, giải quyết.