Nguy cơ lũ quét ở Đăk Lăk, Khánh Hòa trong 6 giờ tới

Quân đội huy động lực lượng ứng cứu vùng lũ

Từ đêm 19/11, Trung đoàn 937 thuộc Sư đoàn 370, Quân chủng Phòng không - Không quân đã điều động lực lượng đến phường Đô Vinh, Khánh Hòa, phối hợp chính quyền địa phương triển khai cứu hộ, khắc phục hậu quả mưa lũ. Đây là một trong những khu vực bị ngập nặng, giao thông nhiều điểm bị chia cắt.

Các chiến sĩ thuộc Trung đoàn 937 hỗ trợ đưa vật nuôi của người dân ra khỏi khu vực ngập. Ảnh: Trung đoàn 937

Hàng chục cán bộ, chiến sĩ được phân bổ xuống các khu vực trũng thấp, hỗ trợ người dân di dời đồ đạc, đưa vật dụng thiết yếu ra khỏi vùng ngập. Các chiến sĩ cũng đồng thời gia cố, chằng chống và neo buộc tài sản nhằm hạn chế hư hỏng khi nước lũ còn tiếp tục dâng.

Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân cũng triển khai hơn 400 cán bộ, chiến sĩ cùng hàng chục phương tiện đặc chủng, xuồng cứu hộ tới các điểm bị ảnh hưởng nặng tại Khánh Hòa và Đăk Lăk. Đơn vị mang theo nhu yếu phẩm gồm khoảng 900 kg lương khô, 50 thùng mì tôm, 30 thùng nước uống và nhiều trang thiết bị cứu hộ khác, phục vụ công tác hỗ trợ dân sinh và bảo đảm an toàn cho người dân trong tình huống thời tiết vẫn diễn biến phức tạp.

Bộ tư lệnh Vùng 4 Hải quân đưa người dân ra khỏi vùng lũ ở khu vực Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: Bộ tư lệnh Vùng 4