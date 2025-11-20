Nguy cơ lũ quét ở Đăk Lăk, Khánh Hòa trong 6 giờ tới
Cơ quan khí tượng cảnh báo mưa vẫn lớn, có nơi trên 100 mm, độ ẩm đất trạng thái bão hòa, trong 6 giờ tới nguy cơ lũ quét trên các sông, suối, sạt lở đất tại nhiều phường, xã ở Đăk Lăk, Khánh Hòa.
- Mưa lớn 300-500 mm ở miền Trung, nhiều nơi gần 1.000 mm
- 21 người chết, mất tích, hơn 43.000 nhà ngập
- Lũ trên các sông ở miền Trung, Tây Nguyên đồng loạt vượt báo động 3
- Mực nước sông Cái Dinh đạt 6,59 m, vượt kỷ lục lịch sử năm 1986.
- Nhiều khu vực cảnh báo lũ quét, sạt lở rất cao do mưa kéo dài.
- Giao thông nhiều nơi bị chia cắt do sạt lở, ngập
Bản đồ tra cứu khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở và mực nước sông, lưu lượng xả hồ các tỉnh, thành miền Trung, Tây Nguyên
Từ đêm 19/11, Trung đoàn 937 thuộc Sư đoàn 370, Quân chủng Phòng không - Không quân đã điều động lực lượng đến phường Đô Vinh, Khánh Hòa, phối hợp chính quyền địa phương triển khai cứu hộ, khắc phục hậu quả mưa lũ. Đây là một trong những khu vực bị ngập nặng, giao thông nhiều điểm bị chia cắt.
Các chiến sĩ thuộc Trung đoàn 937 hỗ trợ đưa vật nuôi của người dân ra khỏi khu vực ngập. Ảnh: Trung đoàn 937
Hàng chục cán bộ, chiến sĩ được phân bổ xuống các khu vực trũng thấp, hỗ trợ người dân di dời đồ đạc, đưa vật dụng thiết yếu ra khỏi vùng ngập. Các chiến sĩ cũng đồng thời gia cố, chằng chống và neo buộc tài sản nhằm hạn chế hư hỏng khi nước lũ còn tiếp tục dâng.
Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân cũng triển khai hơn 400 cán bộ, chiến sĩ cùng hàng chục phương tiện đặc chủng, xuồng cứu hộ tới các điểm bị ảnh hưởng nặng tại Khánh Hòa và Đăk Lăk. Đơn vị mang theo nhu yếu phẩm gồm khoảng 900 kg lương khô, 50 thùng mì tôm, 30 thùng nước uống và nhiều trang thiết bị cứu hộ khác, phục vụ công tác hỗ trợ dân sinh và bảo đảm an toàn cho người dân trong tình huống thời tiết vẫn diễn biến phức tạp.
Bộ tư lệnh Vùng 4 Hải quân đưa người dân ra khỏi vùng lũ ở khu vực Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: Bộ tư lệnh Vùng 4
Chiều 20/11, Công an tỉnh Đăk Lăk phối hợp Công an xã Sơn Thành đã tiếp cận và cứu hộ thành công gần 200 người dân khỏi khu vực ngập sâu, chảy xiết ở thôn Tân Mỹ. Đây là nhóm người bị cô lập từ nhiều giờ trước do nước lũ dâng nhanh, giao thông xung quanh bị chia cắt.
Lực lượng cứu hộ dùng dây thừng tiến vào bên trong đưa người dân ra khỏi khu vực ngập. Ảnh: Công an Đăk Lăk
Ngoài khu vực trên, công an địa phương đang tiếp tục huy động nhiều ca nô lớn cùng các phương tiện, thiết bị, kèm theo hàng trăm cán bộ chiến sĩ mang nhu yếu phẩm khẩn cấp đến các khu vực bị ảnh hưởng nặng do lũ. Lực lượng chức năng chia thành nhiều mũi, tổ chức cứu nạn tại các điểm ngập nặng thuộc xã Hòa Thịnh, Hòa Mỹ và các thôn Phú Mỹ, Phú Phong của xã Hòa Đồng cũ.
Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia vừa phát đi thông báo, từ 3 đến 6 giờ tới, khu vực các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Lâm Đồng tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20 đến 50 mm, có nơi trên 100 mm. Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã, phường.
Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy ở Khánh Hòa: cấp 2 và Đăk Lăk: cấp 3.
Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân qua điểm ngập lụt ở phường Tây Nha Trang, ngày 20/11. Ảnh: Bùi Toàn
Trung tâm cũng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.
Theo đơn vị này, từ 13h ngày 19/11 đến 13h ngày 20/11, khu vực các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Lâm Đồng đã có mưa to đến rất to như: Núi Thành 151,6 mm (Đà Nẵng); Sa Huỳnh 136,2 mm (Quảng Ngãi); Hồ Mỹ Thuận 237,6 mm (Gia Lai); Cư Króa 390,8 mm (Đăk Lăk); Suối Sung - Hoa Sơn 637,6 mm (Khánh Hoà); Đạ Chais 2 210,6 mm (Lâm Đồng).
Ngày 20/11, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng trực tiếp đến Khánh Hòa kiểm tra và chỉ đạo ứng phó khẩn cấp tại các khu vực bị ngập sâu, chia cắt và có nguy cơ sạt lở cao.
Do giao thông nhiều nơi bị tê liệt, đoàn công tác phải di chuyển bằng trực thăng để thị sát toàn bộ vùng ngập lụt, đặc biệt là những khu vực mất liên lạc hoặc đang đối mặt nguy cơ sạt lở nghiêm trọng.
Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng kiểm tra vùng ngập sâu tại Khánh Hòa ngày 20/11. Ảnh: Gia Huy/VGP
Phó thủ tướng yêu cầu các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa cùng các bộ, ngành huy động tối đa lực lượng và phương tiện, khẩn trương di dời - sơ tán dân khỏi khu vực nguy hiểm, nhấn mạnh nhiệm vụ bảo đảm an toàn tính mạng người dân "lên trên hết, trước hết".
Trước khi đến Khánh Hòa, ông Hồ Quốc Dũng đã kiểm tra công tác cứu hộ - ứng phó tại Đắk Lắk và trực tiếp chỉ đạo xử lý sạt lở trên đèo Khánh Lê. Tại đây, ông yêu cầu tập trung di dời dân, huy động tổng lực khắc phục chia cắt giao thông.
Người dân ở phường Nha Trang chuẩn bị lương thực, thực phẩm cứu trợ đến các hộ dân vùng ngập. Ảnh: Thanh Tùng
Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai đề xuất tỉnh hỗ trợ khẩn cấp gần 160 tỷ đồng cho người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ từ ngày 16 đến 18/11, trong bối cảnh nhiều khu vực thiệt hại nặng.
Nguồn kinh phí được dùng để cấp lương thực, hỗ trợ tiền mặt và sửa chữa hạ tầng nông nghiệp. Trong đó, hơn 1.264 tấn gạo được đề xuất phân bổ cho người dân phải sơ tán, với mức 15 kg mỗi nhân khẩu mỗi tháng trong ba tháng.
Xe thiết giáp lội nước được huy động hỗ trợ người dân ở Gia Lai. Ảnh: Minh Bằng
Khoảng 9.600 hộ nghèo, cận nghèo và hộ khó khăn có nhà bị ngập sẽ được hỗ trợ 2 triệu đồng mỗi tháng trong ba tháng. Những căn nhà sập, hư hỏng cũng được đề nghị trợ giúp theo mức độ thiệt hại. Ngoài ra, Sở kiến nghị bố trí 50 tỷ đồng sửa chữa khẩn cấp 3 km đê kè và 10 km kênh mương bị hư hại, phục vụ sản xuất vụ tới và hạn chế rủi ro nếu mưa lũ tiếp diễn.
Thống kê sơ bộ cho thấy tỉnh có hơn 19.200 nhà ngập trên 1,5 m; gần 7.500 hộ với hơn 28.100 người phải sơ tán. Các khu vực bị ảnh hưởng nặng gồm phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Tây, Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Bắc, xã Tuy Phước, Tuy Phước Đông, Tuy Phước Tây... Tổng thiệt hại ban đầu ước tính hơn 1.000 tỷ đồng.
Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 15h30 ngày 20/11, lũ trên sông Dinh Ninh Hòa, sông Cái Phan Rang (Khánh Hòa) và sông Krông Ana (Đắk Lắk) tiếp tục lên.
Riêng sông Ba (Đắk Lắk) đã đạt đỉnh và đang xuống. Mực nước tại trạm Củng Sơn đạt 40,99 m lúc 1h ngày 20/11, cao hơn báo động 3 là 6,49 m, vượt đỉnh lịch sử năm 1993 tới 1,09 m. Tại trạm Phú Lâm, mực nước đạt 5,40 m lúc 3h cùng ngày, cao hơn báo động 3 là 1,70 m và vượt mức lũ năm 1993 (5,21 m) khoảng 0,19 m.
Lũ trên sông Cái Nha Trang cũng đã đạt đỉnh và đang giảm. Tại trạm Đồng Trăng, mực nước ghi nhận 13,14 m lúc 5h sáng 20/11, cao hơn báo động 3 là 2,14 m nhưng vẫn thấp hơn đỉnh năm 2003 (13,34 m) khoảng 0,20 m.
Trong khi đó, lũ trên sông Hương, sông Bồ (Thừa Thiên Huế), sông Kôn (Gia Lai) và các sông từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa đang xuống.
Dự báo trong 6 giờ tới, lũ trên sông Ba duy trì ở mức rất cao, trên báo động 3 (tương đương đỉnh lũ lịch sử năm 1993 là 5,21 m) trước khi giảm chậm; lũ trên sông Krông Ana tiếp tục lên và duy trì trên báo động 3.
Xe tải quân sự chở theo nước đóng chai, lương khô chạy dọc các tuyến đường bị ngập, phát cho người dân. Ảnh: Đình Văn
Ngoài chức năng cứu hộ, xe thiết giáp còn chở lương thực tiếp tế cho người dân vùng ngập sâu. Ảnh: Đình Văn
Mì gói, bánh ngọt, gạo muối, nước sạch, áo phao được chất đầy thùng xe thiết giáp để tiếp tế cho người dân. Ảnh: Đình Văn
Một số cano trong lúc cứu trợ chân vịt va trúng đá, bờ tường bị gãy cánh thép, hao mòn. Ảnh: Đình Văn
Sở Xây dựng Lâm Đồng vừa thông báo tổ chức giao thông ra vào Đà Lạt trong thời gian đèo Mimosa trên quốc lộ 20 đóng do sạt lở.
Từ Đức Trọng lên Đà Lạt: Hướng 1: Xe từ vòng xoay Liên Khương được dẫn vào quốc lộ 27, sau đó rẽ sang đường tỉnh 725 để vào Đà Lạt và theo chiều ngược lại. Hướng 2: Ôtô con và xe tải dưới 3,5 tấn đi cao tốc Liên Khương – Prenn có thể rẽ vào đường Sacom Tuyền Lâm để vào thành phố và ngược lại.
Từ Đinh Văn Lâm Hà đi Đà Lạt: Các phương tiện được hướng dẫn đi theo quốc lộ 27, sau đó chuyển sang đường tỉnh 725 để vào Đà Lạt và ngược lại. Từ Đơn Dương, Hiệp Thạnh đi Đà Lạt: Xe từ ngã ba Phi Nôm đi theo quốc lộ 27, sau đó rẽ sang đường tỉnh 725 để tiếp tục lên Đà Lạt.
Sạt lở đèo Mimosa. Ảnh: Khánh Khương
Môtô nước từ Phan Thiết đã được chở xuyên đêm ra vùng lũ Phú Yên để hỗ trợ cứu hộ khẩn cấp. Sáng nay, nhóm tình nguyện viên Bình Thuận phối hợp lực lượng địa phương đưa hơn 20 người dân ở xã Hòa Xuân ra khỏi khu vực ngập sâu và tiếp tục di dời người già, trẻ em, phụ nữ khỏi vùng cô lập.
Môtô nước giải cứu người mắc kẹt. Video: Khải Nguyên
"Nhiều nhà ngập đến mái, môtô nước chạy liên tục để đưa người dân ra ngoài. Cuộc gọi cầu cứu rất nhiều, anh em đang cố hết sức giúp bà con", anh Nguyễn Văn Hà, thành viên đội cứu hộ, nói.
Hôm qua, anh Hà – Trưởng nhóm xe cứu thương 0 đồng Phan Thiết – đã huy động 7 người cùng hai môtô nước và một thuyền hơi lên đường cứu nạn. Các môtô nước này vốn dùng cho du lịch biển, được điều khiển bởi những tình nguyện viên có kinh nghiệm và khả năng bơi lội tốt, từng tham gia cứu hộ tại Bình Thuận.
Ngập lụt ở Gia Lai, Đăk Lắk, Khánh Hòa nhìn từ trên cao. Video: Nhóm phóng viên
Công an tỉnh Đăk Lăk thông báo 100 can axit sunfuric của Nhà máy đường Tuy Hòa bị lũ cuốn trôi. Các thùng dung tích 20 lít, màu xanh, xám. Đây là axít nguy hiểm, người dân nhặt được không tự ý mở nắp và thông báo lại cho cơ quan chức năng để xử lý.
Axit sunfuric (H₂SO₄) là hóa chất có tính ăn mòn rất mạnh, có thể gây bỏng sâu nếu tiếp xúc trực tiếp với da hoặc mắt, thậm chí dẫn đến mù lòa. Khi gặp nước, axit tỏa nhiệt lớn, dễ bắn tung gây bỏng nặng. Hơi axit cũng có thể kích ứng đường hô hấp, gây ho, khó thở, nặng hơn là phù phổi. Nếu nuốt phải, chất này phá hủy niêm mạc miệng và hệ tiêu hóa, đe dọa tính mạng.
Nhận diện can axit sunfuric bị lũ cuốn. Ảnh: Công an Đăk Lăk
Trưa 20/11, lưu lượng nước về hồ thủy điện sông Ba Hạ đã giảm nhiều so với chiều và sáng nay là 10.650m3/s; lưu lượng nước qua tổ máy phát điện là 150m3/s; lưu lượng nước xả qua tràn là 9.700 m3/s. Tổng lưu lượng nước về hạ du là 9.850 m3/s. Hiện nước các khu vực hạ du thủy điện cũng đang rút chậm.
Hồ thủy điện Sông Ba Hạ xả lũ ngày 18/11. Ảnh: An Phương
Hồ Sông Ba Hạ dung tích hơn 350 triệu m3, nằm trên lưu vực sông Ba, hạ du gồm các huyện Sơn Hòa, Sông Hinh, Phú Hòa và TP Tuy Hòa của Phú Yên (cũ) nay thuộc Đăk Lăk. 18h hôm qua 19/11, lượng nước về lên 16.160 m3/s, buộc hồ phải duy trì mở 12 cửa xả, lớn nhất từ trước đến nay.
Lũ dâng cao khiến các khu phố với hàng ngàn hộ dân tại phường Quy Nhơn Bắc (TP Quy Nhơn cũ) bị ngập sâu. Có nơi nước dâng cao đến hơn 2 m khiến nhà dân bị cô lập, các tuyến đường xung quanh cũng bị nước lũ chia cắt.
Người đàn ông cõng con trai qua vùng nước ngập ở phường Quy Nhơn Bắc, trưa 20/11. Ảnh: Đình Văn
Tại những nơi mặt đường ngập khoảng một mét. Ban chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai đã điều 3 xe thiết giáp BTR-152 ,3 tải quân sự (kamaz) có gầm cao để tiếp cận những nơi bị cô lập để cứu trợ và tiếp tế lương thực cho người dân. Hai loại phương tiện này có thể chở hai tấn hàng và hơn 30 chiến sĩ cùng lúc để hỗ trợ.
Xe thiết giáp BTR-152 tiếp cận những nơi bị cô lập ở phường Quy Nhơn Bắc. Ảnh: Đình Văn
Ông Nguyễn Quốc Tân, Phó chủ tịch thường trực UBND phường Quy Nhơn Bắc cho biết, khu vực phường Quy Nhơn Bắc là nơi ngập sâu nhất thành phố Quy Nhơn cũ. Nhiều khu phố vẫn đang ngập sâu, không có điện, sóng viễn thông, nước sạch lại bị chia cắt giao thông nên rất cần tiếp tế. Phường đã huy động nhiều đơn vị hợp tác hỗ trợ. Ở những khu ngập sâu phải chuyển hàng thiết yếu bằng cano. "Chúng tôi đang tích cực để cứu trợ để ổn định cuộc sống cho người dân", ông Tân.
Lực lượng cứu hộ tiếp tế thực phẩm cho người dân ở các khu vực bị cô lập ở Quy Nhơn. Ảnh: Đình Văn
Từ 14h hôm nay đến 24h ngày 23/11, xe tải trên 3,5 tấn không được đi qua đèo Tà Nung.
Thông báo tạm cấm xe được Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng phát đi trưa nay. Vị trí tạm cấm đường đối với xe tải trên 3,5 tấn là đoạn Km0+00 đến Km8+000 trên tuyến ĐT.725.
Theo lãnh đạo Sở Xây dựng Lâm Đồng do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài từ ngày 16-19/11, các tuyến đường vào Đà Lạt bị sạt lở, hư hỏng nghiêm trọng và đã cấm lưu thông (đèo Prenn, Mimosa, D’Ran). Dự báo, mưa bão sẽ còn kéo dài đến ngày 23/11, nguy cơ sạt, trượt tiếp tục tăng cao. Do đó, việc tạm cấm xe tải nặng qua đèo Tà Nung để đảm an toàn, hạn chế rủi ro.
Đèo Tà Nung là tuyến đường chính nối liền TP Đà Lạt (cũ) với huyện Lâm Hà (cũ) và các vùng lân cận như huyện Đam Rông (cũ). Đèo có chiều dài khoảng 10 km với nhiều khúc cua uốn lượn, nằm giữa rừng thông bạt ngàn của cao nguyên Lang Biang.
Theo báo cáo nhanh của Sở Nông nghiệp và Môi trường Đăk Lăk, đến trưa 20/11, mưa lũ đã làm 11 người chết và 4 người mất tích. Trong đó, các trường hợp tử vong do sạt lở đất, lật thuyền và bị lũ cuốn trôi được ghi nhận tại các xã: Xuân Phước, Tuy An Bắc, Tuy An Tây, Hòa Xuân, Hòa Mỹ và phường Sông Cầu. Riêng tại xã Ô Loan, một thanh niên 18 tuổi mất tích do lật thuyền thúng khi ra bè nuôi cá.
Di dời người dân Đăk Lăk tới nơi an toàn. Ảnh: Minh Bằng
Về nhà ở, toàn tỉnh có 8 nhà bị sập đổ, cuốn trôi hoàn toàn; 33.630 lượt nhà bị ngập nước. Tình trạng ngập lụt nghiêm trọng đã khiến 11.578 hộ dân bị cô lập. Hệ thống giao thông huyết mạch bị tê liệt nghiêm trọng. Tuyến đường sắt Bắc - Nam qua địa phận xã Xuân Lãnh, Tuy An Bắc bị xói lở nền đường, cuốn trôi tà vẹt, buộc phải dừng tàu.
Gần 11h cầu treo bắc qua sông Đa Nhim nối thôn Ninh Thiện và Phú An, xã Ninh Gia (Lâm Đồng) bị nước lũ cuốn trôi. Do nước lũ dâng cao nên trước đó, chính quyền đã cấm người dân đi qua cầu nên không gây thương vong.
Khoảnh khắc cầu bị cuốn trôi. Video: Người dân cung cấp
Thượng tọa Thích Nguyên Hiền, trụ trì Vĩnh Minh Tự Viện cho biết cầu được xây dựng cách đây 25 năm, đặt tên là cầu treo Thiện Chí. Sau này, cầu được xây dựng cầu dây văng rộng 2m, dài 120 m, sàn bằng gỗ, lan can bằng sắt. Mỗi năm, cầu đều được tu bổ, siết cáp, lót ván và sơn sửa để người dân hai thôn Ninh Thiện và Phú An qua lại.
Sau sự cố, người dân muốn qua bên kia sông sẽ đi vòng ra phía quốc lộ 20, cách đó vài km.
Đài Khí tượng Thủy văn Lâm Đồng cho biết lũ trên sông Đa Nhim và Cam Ly đang lên nhanh. Lúc 8h ngày 20/11, mực nước sông Đa Nhim tại trạm Đại Ninh đạt 833,99 m, vượt báo động 3 khoảng 2,49 m và cao hơn đỉnh lũ lịch sử 0,54 m. Trên sông Cam Ly, mực nước tại trạm Thanh Bình ở mức 833,91 m, cao hơn báo động 3 khoảng 0,91 m, thấp hơn đỉnh lũ lịch sử 0,34 m.
Từ trưa đến chiều 20/11, lũ trên hai sông này tiếp tục có khả năng dâng và thiết lập đỉnh mới. Trên sông Đa Nhim, mực nước tại trạm Đại Ninh có thể đạt 835,5 m, vượt báo động 3 khoảng 4 m và cao hơn đỉnh lũ lịch sử 2,05 m. Trên sông Cam Ly, mực nước tại trạm Thanh Bình dự báo lên 834 m, vượt báo động 3 khoảng 1 m và thấp hơn đỉnh lũ lịch sử 0,25 m.
Ở quốc lộ 26 (đèo Phượng Hoàng) qua xã Ea Trang, tỉnh Đăk Lăk, đất đá tiếp tục sạt xuống đường, khả năng còn tiếp tục sạt lở. CSGT đã phối hợp phía Khánh Hòa tạm dừng các phương tiện qua đèo.
Sạt lở ở đèo Phượng Hoàng. Ảnh: Trần Hóa
Vị trí đèo Phượng Hoàng trên quốc lộ 26, ở khu vực giáp ranh Khánh Hòa và Đăk Lăk. Ảnh: Google Maps
Từ 13h ngày 20/11, mưa lớn thượng nguồn khiến mực nước hồ Trị An lên 61,775 m, nước về hồ 1.300 m3/s. Công ty Thủy điện Trị An phải tăng xả đập tràn từ 640 lên 800 m3/s, cộng với nước qua tuabin 340-600 m3/s, đưa tổng lượng xả xuống hạ du lên khoảng 1.400 m3/s.
Thủy điện Đại Ninh cũng tăng xả điều tiết, nước từ hồ đưa về sông Đồng Nai, không chảy về sông Lũy. Lúc 10h30 cùng ngày, nước về hồ đạt 2.105 m3/s, lưu lượng xả tràn tăng từ 2.070 lên 2.100 m3/s.
Đơn vị vận hành đề nghị các địa phương di dời dân và tài sản khỏi vùng có nguy cơ ngập lụt để bảo đảm an toàn.
Cục Hàng không Việt Nam tạm ngừng hoạt động sân bay Tuy Hòa từ 10h đến 24h ngày 20/11 do nhiều hạng mục bị ngập, hệ thống điện mất hoàn toàn.
Chuyến bay từ Tân Sơn Nhất đi Tuy Hòa sáng 20/11 delay 2 tiếng và sau đó hãng bay thông báo hủy chuyến. Hàng trăm hành khách tìm cách đổi trả vé tại quầy thủ tục. Ảnh: Thanh Tùng
Nước lũ dâng làm một phần đường băng ngập sâu, thiết bị kỹ thuật phải dừng vận hành và các tuyến đường vào sân bay bị chia cắt. Lực lượng tại chỗ đang khẩn trương gia cố, đảm bảo an toàn và hạn chế ảnh hưởng đến khai thác bay.
Từ sáng nay, mực lũ trên các trạm tại lưu vực sông Ba đã giảm dần. Tính đến 10h ngày 20/11, trạm AyunPa ở thượng nguồn sông Ba giảm từ báo động 3 còn báo động 2. Mực nước tại hai trạm ở trung và hạ du là Củng Sơn, Phú Lâm cũng giảm dần, nhưng vẫn trên báo động 3.
Dù lũ giảm, dung tích tại 4 hồ chứa lớn dọc lưu vực sông Ba vẫn đầy trên 100%.
Trong đó, dung tích hồ Sông Ba Hạ - lớn nhất lưu vực này - đã trên 100% từ 10h hôm qua, hiện vẫn đầy 113,2%. Hôm qua, hồ phải xả lũ ở mức lịch sử khoảng 16.000 m3/s, sau đó giảm dần. Tính đến 10h, mức xả là 10.000 m3/s.
Ở thượng nguồn, hồ Kanak và Ayun Hạ cũng đầy, lần lượt là 100,01% và 118,25%. Tính đến 19h hôm qua, lưu lượng xả vẫn ít hơn lượng nước đến, cho thấy hồ đang cố gắng tích lũ, giảm áp lực cho hạ du.
Hai hồ còn lại trong hệ thống sông này là Ia MLá và Sông Hinh dung tích lần lượt là 112,41% và 107,76%. Từ 10h45 hôm qua, lượng nước đến và xả của hồ này đã xấp xỉ bằng nhau, cho thấy khả năng điều tiết lũ thấp. Hồ Sông Hinh lưu lượng xả vẫn thấp hơn đến, tức còn khả năng giữ lũ cho hạ du.
Cập nhật dung tích hồ và mực nước lũ trên các sông đến 10h ngày 20/11. Đồ họa: Hoàng Khánh
Sáng nay, nhiều điểm sạt lở xuất hiện tại đèo Cổ Mã và phía nam đèo Cả – tuyến nối Khánh Hòa với Đắk Lắk (Phú Yên cũ) - khiến giao thông ách tắc.
Theo lãnh đạo xã Đại Lãnh, đất đá và cây cối từ taluy dương trượt xuống, chắn hơn nửa mặt đường đoạn giữa đèo Cổ Mã. Lực lượng chức năng đã giăng dây, chốt chặn và cảnh báo phương tiện không đi vào khu vực nguy hiểm; đơn vị quản lý đường bộ được yêu cầu sớm khắc phục.
Sạt lở đèo Cổ Mã sáng 20/11. Ảnh: Đại Lãnh
Cùng lúc, quốc lộ 1 đoạn giáp Đăk Lăk (Phú Yên cũ) bị ngập sâu, Công an Khánh Hòa cấm toàn bộ xe qua đèo và hầm Cổ Mã - Đèo Cả để đảm bảo an toàn. Hàng dài xe bị kẹt trước hầm trong mưa lớn.
Đèo Cổ Mã nằm trên quốc lộ 1, sát phía nam đèo Cả, là điểm kết nối quan trọng giữa Khánh Hòa và vùng Tây Nguyên.
Vị trí đèo Cổ Mã gần khu vực giáp Khánh Hòa với Phú Yên cũ (nay là Đăk Lăk). Ảnh: Google Maps
Công an xã Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, cho biết khoảng 11h15 phút ngày 20/11, anh Nguyễn Viết Lộc, gần bờ sông thác Liên khương quốc lộ 20 xã Đức Trọng, phát hiện có người phụ nữ khoảng 30 tuổi trôi theo dòng sông không rõ ở đâu về, bám vào cành cây sau nhà.
Người phụ nữ trôi giữa dòng lũ được cứu. Video: Minh Bằng
Anh Lộc cùng Thượng úy Dương Văn Phúc (cán bộ công an xã ) và anh Phan Thanh Dương (tạm trú tại xã Đức Trọng) đã nhanh chóng lao xuống dòng nước cứu người phụ nữ. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế Đức Trọng.
Nạn nhân đã sống sót, tỉnh lại, nhưng tinh thần hoảng loạn, chưa nói rõ danh tính.
Sáng 20/11, Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng ký công điện khẩn yêu cầu Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa huy động tối đa lực lượng để tiếp cận các khu dân cư đang ngập sâu, chia cắt, sạt lở và nhanh chóng sơ tán dân đến nơi an toàn.
Lũ trên các sông ở ba tỉnh đang ở mức rất cao, nhiều nơi vượt lịch sử. Dự báo hôm nay và ngày mai, mưa lớn tiếp diễn, lũ trên sông Ba, sông Kôn duy trì mức cao; các sông ở Khánh Hòa tiếp tục lên và có khả năng vượt đỉnh lịch sử, gây ngập sâu diện rộng và nguy cơ lũ quét, sạt lở.
Giải cứu người dân bị ngập sâu ở phía Tây Nha Trang, sáng 20/11. Ảnh: Bùi Toàn
Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo địa phương siết chặt chỉ đạo, ưu tiên bảo vệ tính mạng người dân; huy động quân đội, công an, dân quân và mọi phương tiện tiếp cận vùng nguy hiểm, tổ chức di dời khẩn cấp. Công điện cũng yêu cầu bảo đảm lương thực, nước uống cho khu vực bị cô lập, "không để ai thiếu đói".
Bộ Công an và Bộ Quốc phòng được giao huy động cả trực thăng, UAV hỗ trợ tìm kiếm và vận chuyển hàng cứu trợ; Bộ Xây dựng phối hợp điều tiết giao thông và khuyến cáo người dân tránh vùng ngập, sạt lở.
Do mưa lũ gây ngập từ Gia Lai đến Khánh Hòa, ngành đường sắt thông báo tạm dừng nhiều chuyến tàu trong ngày 20/11.
Cụ thể, tại ga Hà Nội tạm dừng chạy tàu SE5, SE7; tại ga Đà Nẵng tạm dừng chạy tàu SE21; tại ga Sài Gòn tạm dừng chạy tàu SE4, SE2 chặng Đà Nẵng - Hà Nội; tạm dừng chạy tàu SE8, SE6, SE22.
Ngành đường sắt đang khẩn trương khắc phục sự cố sạt lở đất tại đèo Khánh Lê - quốc lộ 27C thuộc xã Nam Vĩnh Khánh, tỉnh Khánh Hòa.
Cục Đường sắt Việt Nam yêu cầu Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và các Công ty cổ phần đường sắt, Công ty cổ phần thông tin tín hiệu đường sắt tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động mọi nguồn lực, phương tiện để triển khai quyết liệt, khắc phục nhanh nhất hậu quả do mưa lũ gây ra, đảm bảo an toàn công trình, an toàn giao thông đường sắt...
Nhân công sửa chữa 100 m đường sắt bị xói lở do bão Kalmaegi ngày 9/11 cung Phước Lãnh - Vân Canh. Ảnh: Thanh Tùng
Hôm qua, Công ty CP Đường sắt Nghĩa Bình đã kích hoạt phương án khẩn cấp, phong tỏa khu gian Diêu Trì - Quy Nhơn và điều tàu hàng gia tải để bảo vệ cầu. Trên tuyến Bắc - Nam, nước lũ đã ngập khu vực ga Diêu Trì.
Để đảm bảo an toàn chạy tàu, ngành đường sắt tổ chức sơ tán ba đoàn tàu SE1, SE3 và SE7 về các ga lân cận như ga Bình Định và ga Phước Nhơn. Hành khách trong thời gian chờ đều được phục vụ suất ăn và nước uống miễn phí.
Thiếu tướng Trần Thanh Hải, Phó Tư lệnh Quân khu 5, cho biết lực lượng cứu hộ đang đưa người dân ở vùng ngập sâu đến nơi an toàn, tăng cường ca nô, áo phao và trang thiết bị ứng cứu.
Các máy bay trực thăng của Trung đoàn Không quân 930 sẵn sàng cất cánh từ Đà Nẵng. Ảnh: Văn Chung/QĐND
Quân khu 5 đã đề xuất Bộ Quốc phòng sẵn sàng trực thăng thực hiện nhiệm vụ khi thời tiết cho phép, đồng thời phối hợp Sư đoàn Không quân 372 và 370 chuẩn bị điểm đáp tại sân bay Phú Yên (cũ).
Drone khảo sát địa bàn sẽ có mặt từ 9h sáng nay. Tuy nhiên gió lớn khiến việc thả hàng cứu trợ từ trực thăng chưa thể tiến hành.
Hai máy bay chở hàng cứu trợ đến vùng lũ Gia Lai, Đăk Lăk. Video: Khắc Tâm - Huy Mạnh
Thiếu tướng Hải đề nghị các địa phương thực hiện phương châm "4 tại chỗ", đồng thời bố trí máy phát điện tại trụ sở để người dân và lực lượng chức năng sạc điện thoại, tăng phương tiện liên lạc như bộ đàm cầm tay.
Sáng 19/11, Trung đoàn Không quân 930 (Sư đoàn 372) đã chuẩn bị hai máy bay, tiếp nhận 100 phao tròn và nhu yếu phẩm, sẵn sàng cất cánh khi có lệnh. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng huy động 12.323 cán bộ, chiến sĩ; 224 ôtô; 121 ca nô, xuồng máy; 69 phao bè; hơn 8.000 phao tròn, 7.000 áo phao và nhiều thiết bị khác để hỗ trợ các điểm ngập nặng.
Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Đăk Lăk, đến 16h ngày 19/11, mưa lũ làm một người chết; 8 nhà bị sập, cuốn trôi; gần 23.000 lượt nhà ngập; hơn 1.100 hộ bị cô lập và 7.765 hộ phải di dời khẩn cấp. Có 43 hộ có nguy cơ sạt lở đã được sơ tán.
Toàn tỉnh ghi nhận 39 điểm sạt lở và 36 vị trí ngập gây chia cắt nhiều tuyến: quốc lộ 19C, quốc lộ 25, các tuyến ĐT.646, ĐT.643. Một số đoạn đường sắt Bắc – Nam bị ngập, nền đường xói lở.
Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết yêu cầu ưu tiên cứu hộ các khu vực hạ lưu sông Ba do nước lên nhanh, lưu lượng xả từ thủy điện Sông Ba Hạ lớn. Lúc 10h sáng nay, mực nước thượng lưu hồ đạt 105,69 m; nước về 11.070 m3/s và tổng xả 10.250 m3/s. Dự kiến cuối ngày 20/11, nước hạ lưu mới bắt đầu rút.
Mưa lớn cộng với xả lũ gây ngập nặng tại đoạn Chí Thạnh - Phú Yên khiến nhiều xe khách bị kẹt và không thể tiếp tục di chuyển về Bình Định theo đúng lộ trình.
Hiện hành khách trên các xe đang được lực lượng chức năng tại chỗ hỗ trợ mì gói và các thực phẩm khác để đỡ đói trong lúc chờ nước rút.
Hành khách ăn mì gói khi bị kẹt đoạn Chí Thạnh - Phú Yên, trưa 20/11. Ảnh: Phạm Linh
Tương tự, từ sáng sớm từ Phù Mỹ đến xã Phù Cát (Bình Định cũ), ô tô bị kẹt hàng chục km. Đến 11h xe bắt đầu di chuyển chậm.
Một số tài xế quá sốt ruột đã quay đầu xe khiến tình trạng kẹt xe nghiêm trọng hơn. Một lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, nhiều tuyến đường bị ngập khiến giao thông qua địa bàn tỉnh ách tắc từ chiều 19/11.
Khoảng 9h ngày 20/11, tuyến quốc lộ 1A qua địa bàn tỉnh Gia Lai cơ bản được thông xe. Tuy nhiên, đoạn quốc lộ qua phường Quy Nhơn Bắc vẫn ngập, xe phải di chuyển chậm, khiến hàng nghìn phương tiện khó di chuyển.
Xe kẹt hàng chục km trên địa bàn Bình Định (cũ) sáng 20/11. Ảnh: Phạm Linh
Lũ trên hàng loạt sông từ Gia Lai, Đắk Lắk đến Khánh Hòa trong ngày 19-20/11 đồng loạt vượt báo động 3, nhiều nơi vượt mức lịch sử. Trên sông Ba, mực nước tại trạm Củng Sơn đạt 40,99 m rạng sáng 20/11, cao hơn đỉnh lũ năm 1993 tới 1,09 m; trạm Phú Lâm cũng vượt báo động 3 hơn 1,5 m. Lũ trên sông Kôn tại Ayun Pa vượt báo động 3 khoảng 0,6 m.
Tại Khánh Hòa, sông Dinh Ninh Hòa vượt mức lũ lịch sử năm 1986; sông Cái Nha Trang ghi nhận đỉnh lũ 13,14 m, cao hơn báo động 3 hơn 2 m. Nhiều sông khác từ Huế đến Đà Nẵng, Quảng Ngãi xuất hiện lũ lớn, một số còn tiếp tục lên trong 24 giờ tới.
Cảnh báo rủi ro thiên tai được nâng lên cấp 4 ở phía Đông Đắk Lắk và cấp 3 ở các lưu vực từ Gia Lai đến Khánh Hòa.
Sáng 20/11, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại hai điểm sạt lở nghiêm trọng trên quốc lộ 20 (đèo Mimosa). Các vị trí này bị hư hại nặng do mưa lớn kéo dài từ tối 15 đến sáng 19/11, đe dọa trực tiếp an toàn giao thông và tính mạng người dân.
Sạt lở đèo Mimosa tối 19/11. Ảnh: Khánh Hương
Tối qua, một đoạn taluy âm cùng nền, mặt đường tiếp tục sạt xuống với chiều dài khoảng 70 m, sâu 40 m, làm đứt toàn bộ kết cấu đường. Ở vị trí còn lại, taluy âm bị sạt dài khoảng 36 m, sâu 6 m; mặt đường sụt lún khoảng 30 cm và có nguy cơ mở rộng.
UBND tỉnh yêu cầu triển khai ngay các biện pháp khẩn cấp để ứng phó và khắc phục hậu quả. Các lực lượng phải cắm biển cảnh báo, cấm người không phận sự vào khu vực nguy hiểm, di dời các hộ dân gần điểm sạt lở đến nơi an toàn. Đồng thời trực ban 24/24, quan trắc, theo dõi diễn biến dịch chuyển, nứt gãy và sạt trượt.
Tỉnh cũng chỉ đạo phân luồng, phân làn để đảm bảo lưu thông an toàn; xác định nguyên nhân và đề xuất giải pháp xử lý, sửa chữa tạm thời nhằm giữ giao thông thông suốt, không để xảy ra ách tắc.
Một khu dân cư ở xã Đông Hòa, tỉnh Đăk Lăk (xã Hòa Vinh, tỉnh Phú Yên cũ) ngập trong lũ, sáng 20/11. Ảnh: Trần Hóa
Theo báo cáo của Cục quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), mưa đặc biệt lớn từ ngày 16 đến 20/11 khiến nhiều tỉnh miền Trung – Tây Nguyên như Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa ghi nhận lượng mưa 600-1.700 mm, gây lũ vượt báo động 3 trên nhiều sông. Lũ trên sông Ba (Đắk Lắk) vượt đỉnh lịch sử năm 1993 hơn một mét; sông Dinh Ninh Hòa (Khánh Hòa) vượt mức lũ năm 1986.
Toàn khu vực đã di dời hơn 17.600 hộ dân, 43.282 nhà bị ngập, nhiều tuyến quốc lộ tê liệt do sạt lở, trong đó đèo Khánh Lê và đèo Prenn bị ách tắc, quốc lộ 20 có đoạn bị đứt gãy dài 70 m.
Khu đô thị Vĩnh Điềm Trung ở Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa chìm sâu trong nước lũ, sáng 20/11. Ảnh: Nga Ngô
Thiệt hại ban đầu ghi nhận 21 người chết và mất tích, hơn 10.000 ha hoa màu ngập úng, 6.500 con gia súc gia cầm bị cuốn trôi; 650 m kè và một số hồ chứa hư hỏng. Hơn nửa triệu khách hàng tại miền Trung - Tây Nguyên bị mất điện do trạm biến áp và đường dây bị nước lũ uy hiếp.
Chính phủ đã liên tục ban hành công điện chỉ đạo ứng phó, điều động lực lượng hỗ trợ các địa phương, đồng thời cấp 50 tỷ đồng khẩn cấp cho Khánh Hòa khắc phục hậu quả.
Diễn biến ngập lụt phức tạp đe dọa tính mạng và tài sản người dân Khánh Hòa, quân đội đã huy động hơn 400 cán bộ, chiến sĩ tinh nhuệ là đặc công nước,...
