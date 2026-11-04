Vụ clip bắt ghen người tên ‘Mai' trên ô tô: Chủ tịch xã nói ’họ không phải vợ chồng’, làm rõ hành vi phát tán

Ngày 4/11, liên quan vụ bắt ghen người được gọi tên “Mai” trong ô tô cùng các đoạn clip phát tán trên mạng xã hội, trao đổi với phóng viên Báo Tiền Phong, ông Phạm Kiều Hưng, Chủ tịch UBND xã Củ Chi (TPHCM), cho biết chính quyền địa phương đã chỉ đạo công an xã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, làm rõ những dấu hiệu vi phạm.

Hình ảnh trong clip trên ô tô lan truyền trên mạng xã hội.

Trong đó, cơ quan chức năng tập trung làm rõ hành vi có dấu hiệu xâm phạm hình ảnh và quyền cá nhân của công dân cũng như những dấu hiệu vi phạm khác. Công an xã đã mời những người liên quan làm việc.

Đối với mối quan hệ giữa hai người xuất hiện trong clip, ông Hưng cho biết, theo xác minh ban đầu, cả hai không phải là vợ chồng đã đăng ký kết hôn theo quy định pháp luật. Mối quan hệ cụ thể giữa những người liên quan vẫn đang được cơ quan chức năng rà soát, kiểm tra để xác định chính xác.

Lý do cơ quan chức năng xã Củ Chi vào cuộc là do người được cho là bắt ghen đồng thời là người quay clip và cô gái hiện đang cư trú tại địa bàn xã Củ Chi. Hai người sau khi xảy ra lùm xùm vụ bắt ghen trên ô tô, về nơi ở tại Củ Chi và còn xảy ra cự cãi.

Vụ bắt ghen ban đầu xảy ra tại xã Tân An Hội. Ngày 3/11, Công an xã Tân An Hội đã mời những người liên quan làm việc.

Trước đó vào tối 2/11, một số đoạn clip xuất hiện trên mạng xã hội. Một đoạn ghi cảnh một người mở cửa ô tô, phát hiện chuyện "nhạy cảm" nam nữ và chất vấn người bên trong, liên tục nhắc đến người tên "Mai". Đoạn khác ghi cảnh tranh cãi, xô đẩy.

Sau đó, nhiều tài khoản chia sẻ phát tán các đoạn clip, cắt ghép hình ảnh và đăng bình luận về những người trong cuộc.

Theo thông tin từ lãnh đạo UBND xã Tân An Hội ngày 3/11, công an xã đang xác minh diễn biến vụ việc, nguồn gốc các đoạn clip và việc phát tán trên mạng xã hội. Tại thời điểm cung cấp thông tin, cơ quan chức năng chưa công bố kết luận về vụ việc.

Như vậy, liên quan đến vụ việc này, bước đầu công an hai xã Tân An Hội và xã Củ Chi đang xác minh để làm rõ các vấn đề liên quan.