Người hùng kể lại phút cầm can nhựa lao ra giữa sông cứu phụ nữ đuối nước

Thứ Năm, ngày 13/10/2022 16:38 PM (GMT+7) Chia sẻ

Nhìn xuống sông thấy một người phụ nữ đang chới với, anh Hiếu liền chạy đi mượn can nhựa rồi bơi ra giữa sông cứu người.

Anh Hiếu cầm can nhựa bơi ra giữa sông cứu người phụ nữ.

Chiều 13/10, Anh Trần Kiêm Hiếu, (32 tuổi, trú tại xã Ea Tling, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông), người cứu người phụ nữ nhảy sông cho biết, vào khoảng 11h ngày 12/10, anh trên đường cùng vợ đi khám bệnh về nhà, khi qua cầu 14 (giáp tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông) thấy mọi người la hét có người nhảy cầu.

Thấy vậy, anh Hiếu nhìn xuống sông thì thấy một người phụ nữ đang chới với giữa dòng nước. Do nước chảy xiết nên trên bờ có người nhưng không ai dám bơi ra giữa sông cứu người.

“Tôi thấy nạn nhân có dấu hiệu đuối sức nên đã chạy vào quán cà phê xin một can nhựa to làm phao rồi chạy nhanh xuống sông, bơi ra để cứu người phụ nữ đó. Khi tiếp cận được nạn nhân, tôi chỉ kịp trấn an chị cố lên rồi đánh vật với dòng nước để đưa nạn nhân vào bờ”, anh Hiếu nói.

Anh Hiếu cho hay, sau 7 phút cùng với sự giúp sức của người dân xung quanh, anh đã đưa được nạn nhân lên bờ an toàn. Tuy nhiên, anh Hiếu lại bị đuối sức, chân tay cứng đờ, phải nhờ người hỗ trợ đưa lên.

Sau khi đưa được nạn nhân vào bờ anh Hiếu bị đuối sức.

“Thời điểm cứu người tôi chưa ăn sáng nên sức khoẻ yếu hơn. Sau khi đưa được nạn nhân lên bờ chị ấy đã tỉnh táo, liên hệ với gia đình để đưa chị ấy về. Còn tôi bị mất sức phải đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Chiều nay, tôi được xuất viện về nhà, hiện sức khỏe ổn định’, anh Hiếu vui vẻ nói.

Người đàn ông 32 tuổi dũng cảm cứu người cũng cho biết thêm, gia đình nạn nhân cũng có đến nhà anh thăm hỏi, gửi quà cảm ơn nhưng anh từ chối vì nghĩ bản thân cứu người không mong muốn được báo đáp.

Anh Hiếu dũng cảm cứu người phụ nữ.

Trước đó, sáng 12/10, tại cầu Sêrêpốk, ranh giới giữa 2 tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông người dân phát hiện một người phụ nữ chới với giữa dòng sông Sêrêpốk, trên cầu để lại xe máy. Do biết bơi nên khi nhảy xuống sông, người phụ nữ đã cầm cự được một lát rồi đuối sức.

Phát hiện sự việc, anh Hiếu đã lao ra giữa dòng sông rộng hàng trăm mét để cứu người. Lúc này, anh Hiếu cầm 1 can nhựa bơi ra ôm người phụ nữ bơi vào bờ. Tuy nhiên, vừa phải bám vào can nhựa, vừa ôm người phụ nữ, lòng sông rất rộng và nước chảy mạnh nên khi bơi gần vào bờ thì đuối sức.

Thấy vậy, một số người dân đã nhảy xuống hỗ trợ đưa người phụ nữ lên bờ.

Đoạn clip ghi lại cảnh cứu người được đăng tải trên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Người xem không khỏi lo lắng, "nín thở" khi thấy người nhảy xuống cứu dần đuối sức và cảm phục trước hành động dũng cảm này.

