Người Hải Phòng đốt pháo sáng rực phố ăn mừng chiến thắng

Khoảng 22h ngày 26/8, sau khi tiếng còi kết thúc trận chung kết lượt về ASEAN cup 2026 trên sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội), tại Hải Phòng, hàng vạn người dân đổ ra đường phố đi bão, ăn mừng chiến thắng.

Dọc trục đường trung tâm Lạch Tray - Cầu Đất - Trần Phú - Nguyễn Đức Cảnh; Hồ Sen - Tô Hiệu - Mê Linh... biển người mang theo cờ Tổ quốc, kèn, trống vừa đi vừa hò reo cổ vũ. Dòng người và phương tiện di chuyển hướng về nhà hát thành phố Hải Phòng.

Rất nhiều cổ động viên đốt pháo sáng cháy rực khu phố Nguyễn Đức Cảnh.

Dọc phố Cầu Đất, Trần Phú, nhiều cổ động viên cũng đốt pháo sáng trong tiếng hò reo của biển người đi bão ăn mừng chiến thắng.

Bà Bình (72 tuổi, ở phố Cầu Đất) chia sẻ, bà rất vui khi đội tuyển Việt Nam vô địch. Bà xuống phố cùng bà con lối xóm hò reo cổ vũ.