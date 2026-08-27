Người Hải Phòng đốt pháo sáng rực phố ăn mừng chiến thắng
Nhiều người Hải Phòng đi bão, đốt pháo sáng rực các tuyến phố trung tâm Hải Phòng sau khi đội tuyển bóng đá nam lên ngôi vô địch ASEAN Cup 2026, tối 26/8.
Dọc trục đường trung tâm Lạch Tray - Cầu Đất - Trần Phú - Nguyễn Đức Cảnh; Hồ Sen - Tô Hiệu - Mê Linh... biển người mang theo cờ Tổ quốc, kèn, trống vừa đi vừa hò reo cổ vũ. Dòng người và phương tiện di chuyển hướng về nhà hát thành phố Hải Phòng.
Rất nhiều cổ động viên đốt pháo sáng cháy rực khu phố Nguyễn Đức Cảnh.
Sau khi đội tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2026, hàng nghìn người dân tại TP. Cần Thơ đổ ra các tuyến đường trung tâm ăn mừng. Nhiều tuyến phố rợp...
Theo Nguyễn Hoàn ([Tên nguồn])
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-26/08/2026 23:43 PM (GMT+7)