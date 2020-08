Bị CSGT bắt đo nồng độ cồn khi đang chở bạn gái, thanh niên rút tiền xin tha

Thứ Hai, ngày 24/08/2020 15:25 PM (GMT+7)

Đi ăn đám cưới uống nhiều rượu bia nhưng vẫn lái xe máy chở bạn gái về nhà, nhiều thanh niên “ú ớ” khi bị CSGT tuýt còi, tạm giữ phương tiện.

Cặp đôi đi ăn cưới về bị CSGT lập biên bản. Ảnh: B.T.

Khuya 23/8, Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự (CSGT - TT) Công an quận 1, TP.HCM đã lập chốt kiểm tra nồng độ cồn các phương tiện tham gia giao thông tại ngã tư Lý Tự Trọng - Đồng Khởi, quận 1.

Theo ghi nhận, hơn 20 lượt phương tiện ô tô, xe máy dừng đèn đỏ được tổ công tác mời vào bên trong để đo độ cồn. Đa số người tham gia giao thông đều chấp hành tốt việc đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.

Tuy nhiên, 1 số người khác vẫn chưa chấp hành nghiêm luật giao thông, bị CSGT mời vào nhắc nhở.

Anh H. vi phạm độ cồn. Ảnh: B.T.

1 thanh niên chở cô gái đi xe SH lưu thông trên đường Đồng Khởi hướng về trung tâm quận 1 đôi mắt “lừ đừ” nên CSGT tuýt còi, ra hiệu dừng xe để đo độ cồn và kết quả 0.115 miligam/ 1 lít khí thở nên bị tạm giữ phương tiện. Người này cho biết, có uống vài lon bia do đi tiệc với bạn bè, trên đường chở bạn gái về nhà chạy rất chậm.

“Tôi biết uống bia mà lái xe là sai, nhưng do có việc, sẵn tiện chở bạn về nhà nên mới lái xe”, người này cho hay.

CSGT cũng phát hiện anh N.T.N. (SN: 1990) chở bạn gái trên xe tay ga có biểu hiện say xỉn nên tổ công tác ra hiệu dừng xe kiểm tra. Tại đây, người này thừa nhận đã uống rượu bia nên xin đóng phạt.

Tổ công tác yêu cầu anh N. xuất trình đầy đủ giấy tờ, và đo độ cồn ra kết quả 0.523 miligam/ 1 lít khí thở. Với lỗi vi phạm độ cồn trên, anh N. sẽ bị tạm giữ giấy phép lái xe 23 tháng, tạm giữ phương tiện 7 ngày và lập biên bản xử phạt 7 triệu đồng.

Anh V. vi phạm độ cồn, năn nỉ xin CSGT tha. Ảnh: B.T.

Sau khi bị lập biên bản, người này rút 1 bì thư đưa tổ CSGT, nhưng bị CSGT khước từ, và yêu cầu người này cất tiền vào túi nếu không sẽ bị lập biên bản tội Hối lộ, người này năn nỉ xin CSGT tha nhưng không thành.

“Nay em có đi ăn cưới của bạn, do có bạn gái nên em lái xe máy chở bạn gái đi dự, em thừa nhận mình có uống bia nhưng nhà xa nên bất tiện”, anh N. nói.

Khi PV đặt câu hỏi, tại sao anh lại không chọn xe ôm công nghệ để di chuyển để đảm bảo an toàn cho mình và bạn gái thì người này cho hay do nhà xa rồi cả 2 bỏ đi.

Tiếp tục, anh N.V.H. (SN: 1982, quê Bình Định) lái xe máy có biểu hiện khả nghi hướng về trung tâm quận 1 nên CSGT ra hiệu dừng xe kiểm tra.

Người này không xuất trình được giấy phép lái xe, đồng thời có độ cồn 0.458 miligam/ 1 lít khí thở nên bị lập biên bản xử phạt, tạm giữ phương tiện.

Nam sinh H.T.V. (SN: 1999, quê Bà Rịa - Vũng Tàu) chở 1 cô gái trên đường Đồng Khởi thấy tổ CSGT nên định quay đầu bỏ đi đã bị CSGT chặn lại và yêu cầu người này vào kiểm tra độ cồn, kết quả người này có 0.632 miligam/ 1 lít khí thở.

Tại đây, đôi nam nữ cho biết là sinh viên, nay đi dự tiệc nên có uống bia và rút tiền mặt đưa cho CSGT để xin tha. Tuy nhiên, CSGT không đồng ý và lập biên bản tạm giữ phương tiện, giấy phép lái xe.

3 thanh niên đi trên 1 xe máy, không đội mũ bảo hiểm, không đeo khẩu trang bị Tổ công tác 363 kiểm tra. Ảnh: B.T.

Trong diễn biến khác, tối 23/8, lực lượng tuần tra kiểm soát hỗn hợp, đảm bảo trật tự an toàn xã hội (gọi tắt Tổ công tác 363) Công an quận 1 tiếp tục phối hợp với Công an phường Bến Nghé, Công an phường Đa Kao tuần tra trên địa bàn 2 phường.

Tại đường Đồng Khởi, 3 thanh niên đi trên 1 xe máy không đội mũ bảo hiểm, không đeo khẩu trang nên bị tổ công tác áp sát, kiểm tra hành chính. Tại đây, 2 người không xuất trình được giấy tờ tùy thân… nên tổ công tác đưa cả 3 người cùng phương tiện về trụ sở Công an phường Bến Nghé để làm việc.

Tại phường Đa Kao, 1 thanh niên đi SH cũng bị đưa về trụ sở làm việc vì không đem đầy đủ giấy tờ tùy thân, giấy phép lái xe.

Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/bi-csgt-bat-nong-do-con-khi-dang-cho-ban-gai-thanh-nien-rut-tien-xin...Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/bi-csgt-bat-nong-do-con-khi-dang-cho-ban-gai-thanh-nien-rut-tien-xin-tha-d476912.html