Người dân vật lộn với nắng nóng rát da ở TP.HCM

Ghi nhận của PV vào thời điểm 8h sáng 24/4, thời tiết ở TP.HCM đã bắt đầu nắng gắt, bầu trời trắng xanh, kèm không khí nóng bức.

Theo Đài Khí tượng thuỷ văn khu vực Nam Bộ, ngày 24/4 Nam Bộ có mây thay đổi, nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng. Nhiệt độ cao nhất tại miền Đông là 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Tại TP.HCM, nhiệt độ cao nhất từ 36 - 37 độ C, thời gian nắng nóng cao nhất trong ngày khoảng từ 12h - 16h.

Trong những ngày qua, người lưu thông bằng xe máy trên đường phải chống chọi với cái nắng hầm hập bằng cách bịt kín bằng áo khoác, khẩu trang dày cộm, kính mát, váy chống nắng…

Thời điểm nắng nóng gay gắt nhất diễn ra vào giữa trưa và đầu giờ chiều. Người đi đường có thể cảm nhận cái nắng rát da khi chạy xe máy trên đường phố, những khu vực không có cây xanh bị nhựa đường, bê tông hấp thụ nhiệt phả ngược lại khiến nhiệt độ thực tế có thể lên đến 40 độ C.

Đài Khí tượng thuỷ văn khu vực Nam Bộ cũng cảnh báo đối với người dân bởi ảnh hưởng của nắng nóng gây mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi làm việc ngoài trời. Trong ảnh, người đàn ông phải dùng tay che ánh nắng mặt trời vào thời điểm 13h khi đang chờ đèn tín hiệu tại Ngã tư Thủ Đức, TP Thủ Đức.

Ánh nắng phản chiếu xuống kính ô tô gây nên cảm giác nắng gắt trên đường phố. Dự báo trong những ngày tới diễn biến nắng nóng tiếp tục xảy ra diện rộng ở khu vực TP.HCM.

Nhiều khách du lịch phải dùng ô che nắng, di chuyển nhanh giữa trời nắng khi tham quan các địa điểm ở trung tâm thành phố như chợ Bến Thành, Nhà hát Thành Phố, Phố đi bộ Nguyễn Huệ…

Bảo vệ một chi nhánh ngân hàng trên đường Hàm Nghi, quận 1 dùng những tấm vải, áo mưa để che nắng cho xe của khách tới giao dịch thời điểm 11h trưa.

Trên đường phố TP.HCM thời điểm nắng nóng, dễ bắt gặp hình ảnh nhiều người dùng áo khoác, khăn… che kín mặt chống lại cái nắng rát khi đi bộ trên đường. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, hôm nay, khu vực Nam Bộ có chỉ số cực đại bức xạ tia cực tím là 10. Đây là mức có chỉ số gây hại rất cao.

“Thời điểm gần trưa đến cuối chiều tôi phải tưới nước nhiều lần để chỗ ngồi bán nước giải khát đỡ bốc hơi nóng, giảm nhiệt mặt đường phía trước”, anh Nguyễn Minh Đương, ngụ đường Song hành Xa lộ Hà Nội cho hay.

Những người làm việc ngoài trời, bên đường phố như công nhân xây dựng, bán vé số, xe ôm, bán hàng rong phải vật lộn với tiết trời nắng rát.

Anh Cơ Tun, nhễ nhãi mồ hôi thi công công trình nhà bên đường Tăng Nhơn Phú, TP Thủ Đức cho biết, trời không quá nắng nhưng rất ngột ngạt, hầm hập khó chịu từ sáng đến chiều.

Giữa trưa, anh Nguyễn Văn Vũ cùng nhóm hàng chục công nhân đội nắng thi công nhiều hạng mục vòng xoay nút giao thông đường Lương Định Của - Trần Não.

“Do không đi xa được nên 1 tháng nay tôi ra đường gần nhà trọ để bán vé số. Hôm trước được người đi đường cho cái ô che nên cũng đỡ nắng phần nào”, chị Sinh, quê Đồng Nai bán vé số bên đường Lương Định Của cho biết.

Nhóm công nhân cho biết thường xuyên làm việc giữa trời nắng nên rất dễ mất nước, mỗi ngày một người dùng hết 4-5 lít nước.

Trên các tuyến đường có bóng mát cây xanh, nhiều nhóm chạy xe ôm công nghệ, chở hàng bằng xe máy ghé vào nghỉ ngơi, uống nước vào thời điểm giữa trưa. “Giữa trưa nắng nóng, thời tiết khó chịu nên khách cũng ngại đi xe máy, chủ yếu đặt chở hàng, đồ ăn, nhất là các loại nước giải khát”, anh Nguyễn Huy Hải, tài xế xe ôm công nghệ cho hay.

Thời điểm giữa trưa, nhiều lao động ngoài trời tranh thủ tìm đến những khu vực mát mẻ như gầm cầu, bóng cây xanh để nghỉ trưa.

Những công viên lớn nhỏ trên địa bàn thành phố cũng là địa điểm người dân thường xuyên ghé để trốn cái nóng. Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết ngày mai (25/4), nắng nóng vẫn xảy ra diện rộng với Nam Bộ nhưng sẽ giảm nhẹ cường độ, cao nhất dao động 35-37 độ C, miền Đông có nơi trên 37 độ C.

Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/nguoi-dan-vat-lon-voi-nang-nong-rat-da-o-tphcm-1460907.ngnNguồn: https://nongthonviet.com.vn/nguoi-dan-vat-lon-voi-nang-nong-rat-da-o-tphcm-1460907.ngn