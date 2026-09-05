Người đàn ông tử vong sau khi va vào tàu ở ga Sài Gòn

Khoảng 9h30 ngày 5/9, một vụ tai nạn giao thông đường sắt nghiêm trọng xảy ra trên tuyến đường sắt Bắc - Nam, đoạn qua địa bàn phường Hiệp Bình, TPHCM.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, đoàn tàu đang di chuyển vào ga Sài Gòn. Khi vừa qua cầu Gò Dưa khoảng 200m, đoàn tàu xảy ra va chạm với một người đàn ông chưa rõ lai lịch.

Vụ tai nạn khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau sự việc, đoàn tàu phải tạm dừng để lực lượng chức năng tiến hành xử lý.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng phường Hiệp Bình phối hợp với Cảnh sát giao thông nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường, điều tiết giao thông và làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Để phục vụ công tác khám nghiệm, cơ quan chức năng tạm phong tỏa phần đường song hành với đường Phạm Văn Đồng, đoạn từ cầu Gò Dưa đến nút giao đường Hiệp Bình.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường.

Các phương tiện xe máy được lực lượng chức năng điều tiết vào làn ô tô trên đường Phạm Văn Đồng để tiếp tục lưu thông, hạn chế tình trạng ùn ứ qua khu vực.

Đến 10h30 cùng ngày, công tác khám nghiệm, xử lý hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được lực lượng chức năng khẩn trương tiến hành.