Người đàn ông tử vong khi dựng rạp cưới ở Ninh Bình

Ngày 25/10, lãnh đạo UBND xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh Bình xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một người đàn ông bị điện giật tử vong.

Anh T. bị điện giật tử vong khi đang dựng rạp đám cưới cho nhà hàng xóm. Ảnh M.H

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h45 ngày 24/10, anh Hoàng Anh T. (SN 1982) và anh trai là Hoàng Văn M. (SN 1977), cùng trú tại thôn Giáp Ba, xã Hiển Khánh, đến dựng rạp đám cưới cho nhà hàng xóm là gia đình ông Nguyễn Văn T. (SN 1968).

Khi đang kiểm tra hệ thống điện rạp đám cưới, anh T. không may bị điện giật, ngã từ rạp xuống đất. Nạn nhân được đưa người dân đưa đến Bệnh viện Đa khoa Vụ Bản cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Theo lãnh đạo UBND xã Hiển Khánh, thời gian qua, địa phương đã tập trung tuyên truyền, phổ biến các quy định về an toàn điện nhằm nâng cao nhận thức, phòng ngừa tai nạn trong quá trình sử dụng điện.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, cơ quan chức năng đã vào cuộc xác minh, điều tra, làm rõ nguyên nhân. Chính quyền địa phương cũng tổ chức thăm hỏi, động viên và chia buồn cùng gia đình nạn nhân.

Gia đình đã hoàn tất các thủ tục và đang tổ chức tang lễ cho nạn nhân theo phong tục địa phương.