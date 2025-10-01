Người dân Hà Nội tất bật dọn dẹp cửa hàng, bơm nước khỏi hầm ngập

Sáng 1/10, nhiều hầm tại các tòa nhà trên phố Liễu Giai (Hà Nội) vẫn ngập sâu trong nước, bùn. Ảnh: Thanh Hà.

Hầm để xe của tòa nhà ở số nhà 42 Liễu Giai vẫn ngập nước. Ông Nam - bảo vệ tòa nhà cho biết đã sử dụng bơm hút nước cả đêm nhưng vẫn không hết.

Người dân tận dụng nước ngập ở hầm để rửa vỉa hè.

Nhân viên cửa hàng số 40 Liễu Giai quét dọn bùn đất sau khi ngập nước.

Nhiều người dọn dẹp bùn đất trước cổng Trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc.

Cửa hàng ăn trên phố Phan Kế Bính mang bàn ghế ra phơi nắng sau khi bị ngập nước.

Một cửa hàng khác đem ghế sofa ra phơi.

Một ô tô gặp sự cố tại ngã tư Phan Kế Bính - Liễu Giai chưa được di chuyển.

Xe cứu hộ hoạt động hết công suất di chuyển các phương tiện gặp sự cố trên đường.

Cửa hàng xe máy trên đường Vạn Bảo tấp nập người vào sửa xe.

Sáng cùng ngày, một số tuyến đường như khu vực Đại lộ Thăng Long, đường Nguyễn Chí Thanh... vẫn còn ngập nước sâu

Đường Nguyễn Chí Thanh vẫn ngập nước sáng 1/10.