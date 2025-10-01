Người dân Hà Nội tất bật dọn dẹp cửa hàng, bơm nước khỏi hầm ngập
Sáng 1/10, trời tạnh mưa, nhiều người dân ở trung tâm Thủ đô tất bật bơm nước khỏi hầm, dọn dẹp cửa hàng, phơi bàn ghế... sau khi bị ngập nước.
Sáng 1/10, nhiều hầm tại các tòa nhà trên phố Liễu Giai (Hà Nội) vẫn ngập sâu trong nước, bùn. Ảnh: Thanh Hà.
Hầm để xe của tòa nhà ở số nhà 42 Liễu Giai vẫn ngập nước. Ông Nam - bảo vệ tòa nhà cho biết đã sử dụng bơm hút nước cả đêm nhưng vẫn không hết.
Người dân tận dụng nước ngập ở hầm để rửa vỉa hè.
Nhân viên cửa hàng số 40 Liễu Giai quét dọn bùn đất sau khi ngập nước.
Nhiều người dọn dẹp bùn đất trước cổng Trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc.
Cửa hàng ăn trên phố Phan Kế Bính mang bàn ghế ra phơi nắng sau khi bị ngập nước.
Một cửa hàng khác đem ghế sofa ra phơi.
Một ô tô gặp sự cố tại ngã tư Phan Kế Bính - Liễu Giai chưa được di chuyển.
Xe cứu hộ hoạt động hết công suất di chuyển các phương tiện gặp sự cố trên đường.
Cửa hàng xe máy trên đường Vạn Bảo tấp nập người vào sửa xe.
Sáng cùng ngày, một số tuyến đường như khu vực Đại lộ Thăng Long, đường Nguyễn Chí Thanh... vẫn còn ngập nước sâu
Đường Nguyễn Chí Thanh vẫn ngập nước sáng 1/10.
Phòng CSGT khuyến cáo, khi tham gia giao thông trong mưa bão, người dân cần chủ động kiểm tra phương tiện trước khi đi, giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, bật đèn chiếu sáng để tăng khả năng quan sát. Tuyệt đối không đi vào các khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, đường tràn qua suối, qua ngầm, hoặc những tuyến đường có nguy cơ sạt lở. Người điều khiển phương tiện phải chấp hành sự hướng dẫn, điều tiết của lực lượng chức năng, không cố tình di chuyển khi điều kiện không bảo đảm an toàn để phòng ngừa tai nạn đáng tiếc.
