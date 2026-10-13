Người đàn ông ở Bắc Ninh bị camera AI bắt lỗi 'quên' đội mũ 10 lần trong 1 tháng

Ngày 13/10, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Bắc Ninh cho biết, đơn vị đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông G.V.A. (SN 1980, trú tại phường Đa Mai, thành phố Bắc Ninh) sau khi xác minh các vi phạm trật tự, an toàn giao thông được hệ thống camera AI ghi nhận.

Theo kết quả xác minh, ông A. lái xe mô tô mang biển số 99AB-581.xx vi phạm 10 lần tại khu vực ngã tư Chợ Song Mai, phường Đa Mai. Các vi phạm chủ yếu liên quan đến hành vi không đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy; trong đó có trường hợp chở người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm.

Chiếc xe máy vi phạm 10 lần quy định đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy tại cùng một nút giao trong chưa đầy 1 tháng. (Ảnh: Công an Bắc Ninh).

Đáng chú ý, có ngày phương tiện này bị camera ghi nhận vi phạm tới hai lần.

Sau khi xác minh, lực lượng CSGT lập biên bản xử lý theo quy định, đồng thời thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo đảm việc xử lý vi phạm hành chính.

Phòng CSGT Công an thành phố Bắc Ninh khuyến cáo người dân chấp hành nghiêm quy định về đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.

Việc đội mũ bảo hiểm đúng quy cách không chỉ nhằm tuân thủ pháp luật mà còn góp phần bảo vệ tính mạng, sức khỏe của người điều khiển phương tiện và người ngồi sau.

Trước đó, ngày 11/10, phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, qua tra cứu lịch sử vi phạm năm 2026, ghi nhận một số phương tiện vi phạm nhiều lần. Điển hình xe máy BKS 29E2-362xx có đến 43 lần vi phạm, xe máy BKS 29B1-285xx có 39 lần vi phạm, xe máy BKS 29C1-184xx 33 lần vi phạm.

Chỉ riêng trong tháng 9/2026, xe máy BKS 29C1-184xx vi phạm 9 lần, trong đó 8 lần đi ngược chiều và 1 lần không đội mũ bảo hiểm.