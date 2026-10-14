Cận cảnh đợt đặc huấn cứu hộ, cứu nạn dưới nước khốc liệt của CSGT Thủ đô

Trận chiến giành giật sự sống thường không báo trước. Đối với lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường thủy nội địa hoặc địa bàn giáp sông hồ, việc nắm vững kỹ năng bơi lội và cứu nạn là đòi hỏi sống còn. Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Công an, CATP Hà Nội, để nâng cao khả năng chủ động ứng phó, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Hà Nội đã tổ chức đợt tập huấn bơi cứu hộ, cứu nạn chuyên sâu.

Khâu điểm danh, rà soát quân số và kiểm tra sức khỏe được Ban Chỉ đạo lớp tập huấn thực hiện nghiêm ngặt. Theo kế hoạch, 100% cán bộ tham gia phải bảo đảm sức khỏe và có khả năng tự bơi liên tục tối thiểu 100 mét trước khi bước vào phần huấn luyện nâng cao.

Thượng tá Nguyễn Chí Công, Phó Trưởng phòng CSGT, Trưởng ban Chỉ đạo lớp tập huấn đặt ra yêu cầu khắt khe: Quá trình huấn luyện phải kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết và thực hành, bám sát các tình huống thực tế thường gặp trên sông, hồ. Việc tập luyện không chỉ để nâng cao kỹ năng cá nhân mà còn nhằm xây dựng lực lượng nòng cốt để tiếp tục huấn luyện cho toàn bộ quân số tại các đơn vị trực thuộc.

Sáng nay 13-10, trước giờ thực hành tại bể bơi, cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH CATP Hà Nội trực tiếp thị phạm các động tác cứu nạn cứu hộ chuẩn cho lực lượng Cảnh sát giao thông CATP

Hiệu lệnh vang lên, mặt hồ Trịnh Hoài Đức lập tức bị xé toạc bởi hàng trăm sải tay vươn về phía trước. Thử thách đầu tiên là ép thể lực và làm chủ kỹ thuật lấy hơi, thở dưới nước.

Việc duy trì sức bền và kỹ thuật lấy hơi liên tục dưới áp lực nước là yếu tố sống còn để xử lý các tình huống đột xuất. Cường độ tập luyện cao bộc lộ rõ trên gương mặt người lính.

Không có chỗ cho sự chểnh mảng. Các chiến sĩ phải rèn luyện khả năng bơi kháng cự dòng nước, củng cố kỹ thuật bơi để bảo đảm không bị đuối sức trước khi tiếp cận được người bị nạn.

Mỗi sải tay vươn về phía trước là một nỗ lực vượt qua giới hạn bản thân. Thể lực tốt là điều kiện kiên quyết giúp lực lượng CSGT chủ động ứng phó, tổ chức cứu người khi có sự cố.

Các bóng hồng CSGT cũng lao vào tập luyện với cường độ không kém đồng đội nam.

Sau khi ép thể lực, các học viên lập tức bước vào phần khống chế nạn nhân. Kéo một người đang hoảng loạn, vùng vẫy dưới nước khó hơn vạn lời diễn tả. Họ buộc phải dùng mô hình nặng tương đương người thật để thao tác.

Thực hành phương pháp tiếp cận cứu người bị nạn, chiến sĩ phải thực hiện thuần thục kỹ thuật dìu, kéo và khóa chặt phần đầu nạn nhân. Động tác này bảo đảm đường thở luôn nổi trên mặt nước và tránh bị người đuối nước hoảng loạn ôm chặt gây nguy hiểm cho cả hai.

Di chuyển một nạn nhân nặng tương đương người thật đòi hỏi kỹ thuật cá nhân điêu luyện. Lực cản của nước rất lớn, người chiến sĩ phải dùng lực bơi ngửa đẩy toàn bộ khối lượng cả hai người tiến về bờ.

Sự tập trung cao độ của nữ CSGT khi thực hành kéo mô hình vào bờ. Mô hình được bơm nước và nặng 50kg. Mọi động tác phải chính xác tuyệt đối để bảo đảm tuyệt đối an toàn trong quá trình cứu nạn.

Đội hình thực hành đồng loạt di chuyển, rèn luyện khả năng phối hợp xử lý sự cố tai nạn giao thông đường thủy có nhiều người gặp nạn cùng lúc.

Nhưng phần khốc liệt nhất của lớp đặc huấn nằm ở dưới đáy hồ. Các chiến sĩ phải mặc nguyên trang phục ngành, mang theo phao cứu sinh lặn ngầm. Quân phục ngấm nước biến thành "chiếc áo giáp tạ" dìm cơ thể xuống.

Những cánh tay quạt nước nhanh hết sức để tiếp cận người bị nạn trong tình huống giả định. Cảm giác nặng nề tăng lên gấp bội, mô phỏng chân thực sự cản trở của áo quần khi bất ngờ lao xuống dòng nước làm nhiệm vụ.

Màn đua thể lực của 2 cán bộ CSGT. Trong thực tế, khi có người bị nạn, các đồng chí sẽ phải tiếp cận nhanh nhất

Nhìn từ góc đáy hồ bơi, bóng hồng CSGT uyển chuyển nhưng dứt khoát đưa phao tới vị trí mục tiêu. Việc rèn luyện kỹ năng thực tế, dễ tiếp thu, dễ vận dụng được quán triệt xuyên suốt trong từng bài tập.

Khung cảnh chao đảo dưới nước khi hai đồng đội phối hợp tiếp cận mục tiêu. Môi trường sục bọt và tầm nhìn hạn chế mô phỏng sát nhất hiện trường các dòng lũ hoặc khu vực mặt nước phức tạp.

Kỹ năng sử dụng phao và các phương tiện hỗ trợ cứu hộ được triển khai nghiêm túc. Từng nếp gấp quần áo ướt sũng cản trở chuyển động, buộc các bó cơ phải hoạt động với công suất tối đa.

Đạp chân vươn người vọt đi trong tích tắc. Tốc độ tiếp cận quyết định ranh giới sinh tử, góp phần hạn chế tối đa thiệt hại về người khi xảy ra tai nạn.

Cận cảnh đợt đặc huấn cứu hộ, cứu nạn dưới nước khốc liệt của CSGT Thủ đô