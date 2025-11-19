Người dân Nha Trang kiệt sức trong trận lụt lịch sử lần thứ 3

Đến 14 giờ ngày 19-11, Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa mưa rất lớn. Từ ngày 16 đến nay, người dân Khánh Hòa đã phải vật lộn với ba trận lũ lịch sử chưa từng diễn ra.

Tại phường Tây Nha Trang, nhiều khu vực đã ngập sâu 2 m. "Chỉ trong ba ngày, chúng tôi chịu ba trận lụt. Đến giờ lũ vẫn đang cuồn cuộn chảy về, trời vẫn mưa như trút nước. Chúng tôi đã kiệt sức" - ông Nguyễn Văn Đoàn, ngụ phường Tây Nha Trang, mệt mỏi nói.

Các khu dân cư ngập sâu, việc di chuyển của người dân gần như không thể. Một số người buộc phải ra ngoài tìm kiếm giúp đỡ vì không có điện, điện thoại hết pin không gọi cầu cứu được.

Nước lũ đổ về như thác ở tổ dân phố Phú Trung, phường Tây Nha Trang.

Đường Phú Trung biến thành sông.

"Sáng thấy nước rút nên tôi đi xuống nhà con gái xem tình hình đêm qua ổn không, vì điện thoại không gọi được. Tuy nhiên, chỉ hai giờ sau về lại nhà mình không được, nước lên quá nhanh, mạnh quá" - ông Tạ Văn Hùng, ngụ Vĩnh Trung cho biết.

Một số người cố gắng vượt cơn lũ để đi mua thức ăn, nước uống.

Đường biến thành sông ở phường Tây Nha Trang, cả khu vực rộng lớn chìm trong nước từ đêm 18-11.

Một gia đình ở đường Quý Đông, phường Tây Nha Trang, buộc phải gọi cầu cứu vì nước lên quá cao, nhà có hai trẻ nhỏ.

Lực lượng cứu nạn, cứu hộ cùng phương tiện chuyên dụng tiếp cận và đưa được sáu người ra ngoài an toàn. "Tôi vô cùng biết ơn lực lượng cứu nạn, cứu hộ đã đến kịp thời. Không có họ, gia đình không biết làm sao khi nước vẫn đang dâng cao" - một người được cứu chia sẻ.

Người dân ở Nha Trang kiệt sức vì trải qua ba trận lụt lịch sử.

Người dân vẫn lo lắng vì mưa vẫn rất lớn, nước sông Cái ở Nha Trang liên tục đạt đỉnh và các hồ tiếp tục xả lũ.