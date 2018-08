Ngựa, voi giấy “khủng” làm không kịp bán trong “tháng cô hồn”

Thứ Hai, ngày 13/08/2018 21:39 PM (GMT+7)

Tháng cô hồn Sự kiện:

Những ngày đầu tháng 7 Âm lịch, hai thủ phủ vàng mã lớn nhất nước liên tục xuất những chú ngựa, voi “khủng” , phục vụ nhu cầu cúng lễ trong “tháng cô hồn”.

Tại hai thủ phủ vàng mã lớn nhất nước, làng nghề vàng mã Phúc Am (xã Duyên Thái, Thường Tín, Hà Nội) và xã Song Hồ (Thuận Thành, Bắc Ninh) những ngày cuối tháng 6, đầu tháng 7 Âm lịch, khắp các con đường xuất hiện những chú ngựa, voi “khủng”.

Theo người dân nơi đây, mấy năm gần đây, mặt hàng này được mua rất nhiều, phục vụ việc mở phủ, cúng lễ. Từ sáng sớm đến tối luôn có ô tô chở vàng mã, ngựa giấy, voi giấy với đủ kích cỡ và màu sắc.

Nhiều gia đình ở làng Phúc Am đã làm nghề vàng mã được hơn chục năm nay. Mỗi ngày, một hộ làm vàng mã có thể làm ra khoảng 5 - 6 con ngựa loại to hay 2-3 con voi to.

Đây là mặt hàng vàng mã đỏi hỏi nhiều công sức sản xuất. Để đan hoàn chỉnh phần khung của con ngựa, người thợ quen nghề cần khoảng 2 tiếng.

Để sản xuất nhanh, nhiều gia đình đã áp dụng máy móc kết hợp với làm thủ công. Khung ngựa, voi được giao cho các hộ thực hiện công đoạn tiếp theo với giá gần 100.000 đồng/con.

Tiếp đó là công đoạn dán giấy (dán thô) tiêu tốn nhiều thời gian nhất.

Những chú ngựa, voi giấy "khủng" được bán ra với giá 1 triệu đồng, còn ngựa giấy cỡ nhỏ có giá khoảng 100.000 – 500.000 đồng.

Ông Long (một thương lái buôn bán vàng mã xã Song Hồ) cho biết: “Vàng mã, quần áo hay những đồ công nghệ bằng giấy thường phục vụ nhu cầu của người dân làm lễ cầu siêu. Ngựa, voi bằng giấy thường phục vụ cho việc mở phủ, hầu đồng, lập đàn và và các tiệc hầu thánh quanh năm”.

Một mô hình thuyền rồng lớn rất tinh xảo có giá hơn 1 triệu đồng.

Ngoài ngựa, voi giấy “khủng”, các ông quan, bà chúa bằng giấy “khủng” cũng được ưa chuộng cho việc mở phủ trong tháng 7 Âm lịch.

Người dân sản xuất tới đâu, xuất hết tới đó

Mặc dù Giáo hội Phật Giáo Việt Nam đã có công văn cấm đốt vàng mã tại các cơ sở thờ tự nhưng lượng vàng mã được tiêu thụ vẫn rất lớn.