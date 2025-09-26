Moscow bình luận việc ông Trump đang 'mất kiên nhẫn' với Nga

Người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov hôm 25-9 nhận định rằng dù có những tuyên bố trái ngược nhau nhưng Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn cam kết theo đuổi các nỗ lực hướng tới hòa bình ở Ukraine, theo hãng thông tấn TASS.

“Thực tế, chúng tôi đang thấy những lời lẽ khác nhau đến từ Washington. Hiện tại, chúng tôi cho rằng Washington vẫn duy trì ý chí chính trị và Tổng thống Donald Trump vẫn duy trì ý chí chính trị, để tiếp tục nỗ lực giải quyết hòa bình tình hình ở Ukraine” - ông Peskov nói.

Ông Peskov cho biết Điện Kremlin ủng hộ những nỗ lực của chính quyền Tổng thống Trump và Nga sẵn sàng tham gia vào tiến trình đàm phán hoà bình.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: RIA NOVOSTI

Ông Peskov cũng lưu ý rằng việc Mỹ cảnh báo hậu quả đối với Nga trong trường hợp Moscow từ chối đàm phán một cách thiện chí là không xung đột với mong muốn mà Washington đã tuyên bố công khai về việc giải quyết vấn đề Ukraine bằng biện pháp hoà bình, song không nhắc tới lập trường của Điện Kremlin trước những cảnh báo này.

Đây là những bình luận của người phát ngôn Điện Kremlin trong cuộc họp báo ở Moscow (Nga) ngày 25-9, khi ông được đề nghị bình luận liên quan tuyên bố 24-9 của Phó Tổng thống Mỹ JD Vance về sự “mất kiên nhẫn” của Tổng thống Trump.

Chia sẻ trước báo giới tại North Carolina hôm 24-9, ông Vance cho biết ông “tin rằng Tổng thống [Trump] đang ngày càng rất mất kiên nhẫn với Nga” vì Moscow “chưa đưa ra đủ điều kiện để chấm dứt xung đột” ở Ukraine.

Ông Vance nhấn mạnh rằng Tổng thống Trump “muốn cuộc chiến này kết thúc” và Mỹ đã tham gia “các cuộc đàm phán vô cùng thiện chí với cả Nga và Ukraine”.

Ông Vance cũng cáo buộc Moscow tiếp tục từ chối đàm phán, đồng thời cảnh báo rằng “nếu Nga từ chối đàm phán một cách thiện chí, điều đó sẽ rất tệ cho đất nước của họ - đó là điều mà Tổng thống [Trump] đã nói rõ”.

Đây là tuyên bố mới nhất từ Washington cho thấy chính quyền Mỹ thay đổi quan điểm về cuộc xung đột Nga-Ukraine. Trước đó, Tổng thống Trump hôm 23-9 gọi Nga là “hổ giấy” và gợi ý rằng Kiev có thể “giành lại toàn bộ lãnh thổ”.

Dù vậy, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio hôm 24-9 đã có cuộc gặp kín với người đồng cấp Nga Sergey Lavrov tại TP New York (Mỹ) bên lề kỳ họp Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc.

Trong cuộc họp, ông Lavrov và ông Rubio nhất trí “tiếp tục đối thoại mang tính xây dựng giữa hai bộ ngoại giao” và khẳng định tầm quan trọng của “động lực” từ hội nghị thượng đỉnh Alaska (Mỹ) trong việc bình thường hóa quan hệ song phương.

Ông Lavrov cũng nhấn mạnh rằng Nga sẵn sàng “phối hợp với phía Mỹ để giải quyết tận gốc nguyên nhân xung đột Ukraine”.