Giáp Tết, ngư dân Quảng Ngãi trúng đậm cá ngừ đại dương

Tại cảng Tịnh Kỳ (xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi), nhiều tàu cá của ngư dân phường Trà Câu chuyên hành nghề câu cá ngừ đại dương liên tục cập cảng, hối hả bốc dỡ hải sản.

Sau 17 ngày vươn khơi ở ngư trường Hoàng Sa, tàu câu cá ngừ đại dương của ngư dân Nguyễn Đình Quốc (trú phường Trà Câu) trở về trong niềm vui của các bạn thuyền và người thân.

“Chuyến này tàu đánh bắt được hơn 5 tấn cá các loại, riêng cá ngừ đại dương khoảng 2 tấn. Với giá hiện tại, số cá ngừ cũng được khoảng 200 triệu đồng. Anh em trên tàu ai cũng phấn khởi vì có tiền lo Tết cho gia đình”, ngư dân Quốc chia sẻ.

Hiện giá cá ngừ đại dương dao động từ 100.000 – 120.000 đồng/kg, trung bình mỗi con nặng từ 20 – 80kg.

Trên bến cảng, từng con cá ngừ được đưa lên khỏi khoang tàu, thương lái đứng chờ sẵn để phân loại, đóng thùng, đưa đi tiêu thụ và phục vụ chế biến xuất khẩu. Không khí mua bán diễn ra khẩn trương, nhộn nhịp.

Những con cá ngừ tươi rói được đưa lên bờ.

Không chỉ cá ngừ đại dương, nhiều tàu chuyên đánh bắt cá chuồn cũng “trúng mánh” trong những chuyến biển cuối năm. Sau hơn 25 ngày khai thác ở ngư trường Trường Sa, tàu cá của ngư dân Lý Hiệp (trú xã An Phú) cập cảng Sa Kỳ với khoảng 7 tấn cá chuồn.

“Giá cá chuồn dao động từ 20.000 - 23.000 đồng/kg. Sau khi trừ chi phí nhiên liệu, nhu yếu phẩm, chuyến này tàu thu về hơn 100 triệu đồng. Giờ anh em thu dọn ngư lưới cụ, sắm sửa đón Tết cùng gia đình, rồi đầu năm lại tiếp tục vươn khơi bám biển”, ngư dân Hiệp nói.

Mùa cá bội thu không chỉ mang lại cái Tết đủ đầy cho ngư dân Quảng Ngãi mà còn tiếp thêm niềm tin để những con tàu tiếp tục vươn khơi, bám biển trong năm mới.

Quảng Ngãi hiện có gần 5.200 tàu cá, là một trong những địa phương sở hữu đội tàu khai thác hải sản hùng hậu của cả nước. Ngư dân nơi đây dày dạn kinh nghiệm vươn khơi tại các ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa. Mỗi chuyến biển thắng lợi không chỉ góp phần phát triển kinh tế gia đình mà còn khẳng định sự hiện diện bền bỉ của ngư dân trên các vùng biển truyền thống.