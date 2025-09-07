Ngôi mộ án ngữ ngay giữa đường: Lãnh đạo Hải Phòng chỉ đạo khẩn

Ông Lê Anh Quân - Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hải Phòng vừa giao xã Hà Tây chỉ đạo việc dừng lưu thông tại khu vực ngôi mộ án ngữ giữa đường, thuộc Dự án xây dựng khu dân cư mới đường 390, xã Thanh Hải (tỉnh Hải Dương cũ), nay là xã Hà Tây (thành phố Hải Phòng).

Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, giám sát để đảm bảo an toàn giao thông trong khu vực cho đến khi hạ tầng giao thông của dự án được đầu tư đồng bộ. Đây là dự án được UBND huyện Thanh Hà (tỉnh Hải Dương cũ) phê duyệt điều chỉnh.

Sau khi hoàn thành giải phóng mặt bằng, tỉnh Hải Dương quyết định chuyển mục đích để xây dựng khu dân cư mới đường 390 với tổng diện tích hơn 2,28ha. Đến nay, còn 417m2 đất chưa được cấp có thẩm quyền chuyển mục đích, giao đất thực hiện dự án.

Diện tích này gồm một phần của một ngôi mộ nằm trên tuyến đường và 4 ngôi mộ khác. Cả 5 ngôi mộ đều chưa được giải phóng mặt bằng, di chuyển ra khỏi dự án. Phần diện tích còn lại bị ảnh hưởng do các ngôi mộ trên, khiến thửa đất không trọn lô.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hải Phòng, giao các đơn vị tăng cường vận động, tuyên truyền tạo sự đồng thuận của người dân để sớm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng đối với phần diện tích 5 ngôi mộ trong phạm vi dự án.

Ngôi mộ án ngữ giữa đường nội khu dân cư mới đường 390, xã Hà Tây (thành phố Hải Phòng).

Rà soát việc xây dựng hạng mục trên diện tích chưa được chuyển đổi mục đích sử dụng, chưa được giao đất để có phương án xử lý theo thẩm quyền. Chủ động rà soát hồ sơ giải phóng mặt bằng, hoàn thành đảm bảo đúng trình tự, thủ tục.

Hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, hỗ trợ giải phóng mặt bằng xong trước 30/9 để bàn giao chủ đầu tư thi công các hạng mục còn lại của dự án. Giao Sở NN&MT chủ trì cùng các sở ngành theo dõi, đôn đốc thực hiện.

Trước đó, những ngày tháng 8, đầu tháng 9, nhiều trang mạng xã hội lan truyền hình ảnh một ngôi mộ nằm giữa tuyến đường nội bộ thuộc dự án khu dân cư mới 390, xã Hà Tây (thành phố Hải Phòng).

Theo chính quyền cơ sở, ngôi mộ trên là mộ tổ của dòng họ Phạm tại địa phương. Chính quyền đã nhiều lần họp bàn, vận động để di dời, song phần lớn con cháu trong dòng họ chưa đồng thuận nên phải giữ nguyên hiện trạng. Để đảm bảo an toàn giao thông, địa phương đã dựng rào tôn chắn quanh khu vực mộ.