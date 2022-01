Ngôi cổ tự nơi Thiền sư Thích Nhất Hạnh tịnh dưỡng trước khi viên tịch

Thứ Bảy, ngày 22/01/2022 19:00 PM (GMT+7) Chia sẻ

Chùa Từ Hiếu (phường Thủy Xuân, TP Huế) là ngôi cổ tự nổi tiếng xứ Huế. Đây là nơi Thiền sư Thích Nhất Hạnh bắt đầu con đường xuất gia tu học vào năm 1942. Chùa cũng là nơi được ông chọn trở về từ nước ngoài để tịnh dưỡng kể từ tháng 10/2018.

Tương truyền, chùa Từ Hiếu ban đầu là một am nhỏ có tên là An Dưỡng Am là do nhà sư Nhất Định lập ra để phụng dưỡng mẹ già.

Cảm động trước tấm lòng hiếu kính của nhà sư, vua Tự Đức đã ban tặng tấm biển "Sắc tứ Từ Hiếu tự", từ đó chùa có tên là Từ Hiếu. Các vị thái giám trong cung nội thường xuyên ghé thăm và góp tiền công đức để tu sửa và mở rộng ngôi chùa.

Tổ đình Từ Hiếu (phường Thủy Xuân, TP Huế) là nơi Thiền sư Thích Nhất Hạnh bắt đầu con đường xuất gia tu học vào năm 1942.

Thiền sư Thích Nhất Hạnh sau đó có hơn 4 thập niên xa quê hương. Thiền sư lần đầu về Việt Nam vào năm 2005, tiếp đó trong các năm 2007 và 2008. Nguồn: Internet

Cuối năm 2014, ông trải qua một cơn xuất huyết não và phải nhập viện ở Pháp trong 4 tháng rưỡi. Nguồn: Internet

Sau khi hồi phục, Thiền sư từ Pháp đến tịnh dưỡng ở Trung tâm tu học Làng Mai ở Thái Lan để được gần quê hương hơn. Năm 2017, ông một lần nữa trở lại Việt Nam và thăm chùa Từ Hiếu.

Ngày 28/10/2018, Thiền sư Thích Nhất Hạnh từ Thái Lan trở về ngôi chùa Từ Hiếu tịnh dưỡng và chia sẻ ý nguyện muốn sống tại đây cho đến ngày viên tịch.

Nguồn: https://tienphong.vn/ngoi-co-tu-noi-thien-su-thich-nhat-hanh-tinh-duong-truoc-khi-vien-tich-post...Nguồn: https://tienphong.vn/ngoi-co-tu-noi-thien-su-thich-nhat-hanh-tinh-duong-truoc-khi-vien-tich-post1411535.tpo